По поручению Президента началась комплексная военная реформа

Армия
Лилия Мухитова

Министерство обороны приступило к реализации Плана военной реформы, одобренного на заседании Совета безопасности под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

фото с официального сайта Министерства обороны РК

Преобразования затронут структуру Вооруженных сил, систему военного управления, подготовку войск, порядок прохождения службы и защиту прав военнослужащих.

Глава государства поставил задачу сформировать современную, мобильную и технологичную армию, уделив особое внимание безопасности военной службы, культуре командования и эффективному использованию государственных ресурсов.

Планируется совершенствование ключевых компонентов армии: структуры и состава Вооруженных сил, оборонного планирования, мобилизационной подготовки и системы формирования резерва. Технологическое пере­оснащение будет сопровождаться развитием отечественного оборонного производства, в том чис­ле беспилотных систем и средств противодействия им, внедрением искусственного интеллекта и цифровых решений.

Для повышения качества подготовки войск и сокращения затрат на проведение военных учений предусматривается внед­рение симуляционных программ, позволяющих моделировать боевые дейст­вия. Особое внимание будет уделено формированию у военнослужащих навыков уверенных действий как самостоя­тельно, так и в составе подразделений с учетом новой тактики, применения современных образцов вооружения.

Одним из ключевых изменений станет переход к двухэтапной модели срочной службы. Первые шесть месяцев подготовки новобранцы одного призыва будут находиться в учебных центрах, где пройдут адаптацию к военной службе, получат базовые военные знания и укрепят физическую подготовку. Формат подготовки обучения также позволит солдатам изучать языки, развивать навыки использования искусственного интеллекта, при этом военнослужащие смогут осваивать не только военные специальности, но и востре­бованные граж­данские рабочие профессии.

Последующие шесть месяцев военнослужащие будут проходить службу в воинских частях, совершенствуя войсковую выуч­ку и выполняя задачи в составе подразделений. Отдельные элементы новой модели уже апробированы в рамках проекта Sarbaz+. Запуск пилотного проекта двухэтапной срочной службы намечен на 2027 год.

Особое внимание будет уделено улучшению условий прохождения службы и социальной защите военнослужащих. Предус­матривается создание института военных консультантов, независимых от командования воинских частей. Они будут оказывать поддержку воен­нослужащим, помогать выявлять нарушения и защищать их законные интересы. Из приоритетных задач – обеспечение воен­нослужащих качественным питанием и обмундированием. Кроме того, планируется ремонт и восстановление казарменного фонда, учебных объектов, полигонов.

Изменения коснутся и системы подготовки молодежи. С 2027 года предус­матривается соз­дание единой системы военно-патриотической подготовки «Жас айбын», объединяющей этапы «Жас қыран», «Жас ұлан» и «Жас сарбаз». В школах будут прививать навыки безо­пасного поведения, обучать оказанию первой помощи, действиям в чрезвычайных ситуациях. Совместно с акиматами продолжится обеспечение качественной начальной военной подготовки в обще­образовательных учреждениях, развитие сети специализированных военных школ.

Организационные мероприятия плана намечено реализовать до конца года, основные концептуальные преобразования – в среднесрочной перспективе. Министерство обороны продолжит информировать общественность о ходе реализации военной реформы, говорится­ в сообщении.

#минобороны #армия #План военной реформы

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