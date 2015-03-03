По последней лыжне Свежий выпуск 663 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

В программу входили конкурс «визитная карточка» – на лучшее представление команды, а также лыжные гонки, спортивное ориентирование и кросс-поход. Несмотря на то что трасса была усложнена дополнительными препятствиями, все коллективы отлично справились с заданиями. По словам директора центра кандидата педагогических наук Виктора Фомина, это результат не только постоянных тренировок, но и хорошей экипировки, оснащения участников необходимым снаряжением.

Увлекательно прошли также конкурсы на лучшее обус­тройство бивуака и самый вкусный походный бутерброд. Во время зимней рыбалки кто-то из юных туристов делился опытом, а кто-то только знакомился с азами подледного лова.

Победителями стали три сельские команды: Каратобинского, Жанибекского и Таскалинского районов. Отмечены лучшие и в личном зачете. Но проигравших не было. Во-первых, никому не пришлось скучать. К тому же хорошая физическая подготовка и навыки ориентирования непременно пригодятся школьникам во время летних походов, обширный план которых уже разрабатывается и в городских, и в сельских центрах туризма и экологии.



