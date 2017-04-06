​По повести мэтра

Название фильма – «Шыңырау» («Бездна»). Он снимается по заказу Минис­терства культуры и спорта РК. Автор сценария и режиссер картины Жанабек Жетируов. Главные роли исполнят молодой, но уже достаточно известный актер Асылхан Толепов (исполнитель главной роли в кинофильме «Жаужурек – мын бала») и маститый актер Алдабек Шалбаев (на его счету более 15 киноработ, в том числе в картинах «Кочевник», «Записки путевого обходчика», «Месть»). Также в фильме примут участие такие актеры, как Мухамеджан Мырзакиев, Даулет Абиш, Канатбек Курымбаев, Максат Сабитов, Азамат Шаргын, Зухра Сайпи и другие. Оператор-постановщик Рифкат Ибрагимов, продюсер Ертай Рахманбердиев.

Съемки будут проходить в Мангистауской области: на плато Устюрт, в селе Канга близ Форт-Шевченко (где были построены декорации и отфактурена местность) и на побережье Каспийского моря.

– Экранизировать или поставить фильм по повести великого Абиша Кекилбаева намеревались многие наши кинематографисты. Однако не всем это удалось, – отметил Жанабек Жетируов на защите проекта перед экспертным советом киностудии. – Я долго жил этой темой. Целых четыре года писал и переписывал сценарий. Сейчас я хочу только одного – снять фильм, достойный повести.

По словам режиссера, сюжет и фабулу повести он бережно сохранил. Добавил только мотивы и линии, которые необходимы для полноценного экранного воплощения литературного оригинала. Если для прозы достаточно нравственных перипетий, описания движения чувств и природы, то для кинематографа также нужны фабульные, событийные линии.

В основе фильма – драматическая история одного человека – колодцекопателя Енсепа, которая поднимает нравственные проблемы, актуальные во все времена: гордыня, соперничество, любовь, дружба, предательство. Енсеп необыкновенно привлекателен своей могучей силой, редким знанием в сложной работе – он настоящий герой. Но именно героям судьба не прощает нравственных ошибок, давая ему последний горький урок.

Жанабек Ибайраханулы поделился тем, как воспринимает повесть «Колодец»:

– В начале повествования герой в зените славы, нет похвал, которые бы Енсеп не услышал своему редкому и мужественному труду: «Народу вода нужна, а кто может лучше, чем вы, вырыв колодец, получить воду из пустынной степи?» На всем Устюрте нет кудыкши лучше него. Да и сам Енсеп не чужд гордости: «Пока стоит этот колодец, мое имя никто не забудет». В нем нет простоты, доставшейся от дедов, участия и сострадания к родственникам. Оказывается, чем богаче становится человек, тем хуже он меняется.

Напомним, кинорежиссер, сценарист, продюсер Жанабек Жетируов является автором сценария и режиссером более 30 документальных фильмов, в том чис­ле «Самғау», посвященного жизни и творчеству Абиша Кекилбаева, и художественных фильмов «Записки путевого обходчика», «Аққыз».