В ходе состоявшейся беседы обсуждены вопросы укрепления двусторонних отношений. Отмечалось, что Казахстан и Беларусь являются надежными политическими и экономическими партнерами, тесно взаимодействующими в том числе в рамках Евразийского экономического союза. Благодаря контактам на высоком уровне успешно развиваются торгово-экономические и культурные связи между обеими странами. Подчеркнуто, что парламенты двух стран будут законодательно поддерживать инициа­тивы глав государств в этих взаимоотношениях.

Затронуты также вопросы предстоящего официаль­ного визита парламентской делегации Казах­стана во главе со спикером Мажилиса Бактыкожой Измухамбетовым в Беларусь.

В разговоре о предстоящих 11 сентября т. г. выборах депутатов палаты представителей Беларуси М. Ашимбаев сообщил, что вице-спикер Мажилиса В. Божко возглавит миссию наблюдателей МПА СНГ.