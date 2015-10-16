По поводу риторики

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По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ
«Если вспомнить Эвианскую конференцию и прочитать произносимые тогда речи, вы увидите, что они очень похожи на сегодняшние заявления», – считает он. В то время австралийский делегат, например, заявил, что если Австралия согласится принять большое число европейских евреев, то они импортируют европейскую расовую проблему в их страну.
«Я уверен, что спустя годы он пожалел, что когда-то вообще произнес такое, зная, что за этим последовало, но в этом и заключается весь смысл», – обратил внимание главный правозащитник ООН. «Если мы не можем предвидеть будущее, у нас есть как минимум прошлое для того, чтобы помочь нам быть мудрее, предупредить об опасности использования такой риторики», – заключил он.

Бундестаг ужесточает правила
Несмотря на резкую критику со стороны оппозиции и правозащитных организаций Германии, бундестаг принял пакет законов, значительно ужесточающих миграционное законодательство. За изменения законодательства проголосовали 475 депутатов, против – 68, еще 57 воздержались, сообщает FINMARKET.­RU со ссылкой на «Немецкую волну».
Согласно принятому документу, в список безопасных стран происхождения войдут Албания, Косово и Черногория. Это позволит ускорить процесс высылки их граждан на родину после подачи заявления на предоставление убежища. Планируется также ускорение высылки из Германии тех мигрантов, которые просят убежище в стране из экономических соображений. Беженцы, у которых истек срок пребывания в Германии, теперь будут высылаться из страны без предупреждения.
Документ также предусматривает финансовую помощь федеральным землям и постоянное участие правительства в расходах на мигрантов. С 2016 года власти намерены выделять землям по 670 евро в месяц на каждого беженца с момента его регистрации и до окончания рассмотрения прошения. В следующем году земли могут получить из федерального бюджета около 4 млрд евро.

На очереди – комендантский час
Власти Нигера ввели чрезвычайное положение в юго-восточной общине Диффа в связи с недавними терактами, сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на местное телевидение.
За последние несколько недель, как сообщает РИА «Новости», не менее 40 человек погибли в Нигере в результате нападений, которые власти приписывают террористической группировке «Боко Харам». С февраля 2015 года, согласно отчету ООН, в Диффе зафиксировано 57 терактов.
Чрезвычайное положение вводится на 15 дней. По данным агентства, за это время власти планируют мобилизовать службы безопасности и ввести комендантский час. Также будет введено ограничение на перевозку товаров и перемещение жителей общины Диффа.

Задержаны контрабандисты
Восемь человек арестованы в Нью-Йорке по обвинению в организации контрабанды огнестрельного оружия. Об этом сообщила прокуратура нью-йоркского района Бруклин, на которую ссылается ТАСС.
По данным прокуратуры, обвиняемые провозили оружие на междугородных пассажирских автобусах, конечная точка маршрута которых находилась в китайском квартале мегаполиса. Так, главный обвиняемый, имя и фамилия которого не раскрываются в интересах следствия, только за текущий год контрабандой привез в крупнейший город США 112 единиц огнестрельного оружия, приобретенного через подставных лиц в Атланте (штат Джорджия) и Питтсбурге (штат Пенсильвания).
Полиции удалось пресечь сбыт этого оружия. Его приобрел агент полиции, который под видом подпольного скупщика втерся в доверие к контрабандистам. Они были арестованы с поличным на парковке магазина розничной торговли «Уолгринс» в Бруклине.

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