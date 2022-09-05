По правилам FIDE

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Флора Левина

В Семее прошел 10-й республиканский шахматный турнир ABAY CHESS OPEN.

Призовой фонд турнира составил 2 млн тенге. За медали и денежные призы боролись 142 участника из Актобе, Алматы, Тараза, Нур-Султана, Павлодара, ВКО. Причем встретиться за шахматной доской смог­ли не только взрослые, но и дети.

– Я из города Семея, школьником начал в шахматы играть. Турнир всегда проходит очень интересно, собирает сильный состав. Каждый год принимаю в нем участие, занимал 2-е место. География участников расширяется – сюда съезжаются шахматисты из разных регионов страны. Думаю, у состязания большое будущее: в этот раз много детей приехало, – отметил участник турнира Толеубек Дибижанов.

Юбилейный турнир в этом году собрал сильный состав, к примеру, в нем участвовал гроссмейстер, член национальной сборной Алишер Сулейменов.

Алишер увлекся игрой в шахматы в девять лет. Сейчас ему 22 года. За его плечами – победы на чемпионатах Азии до 20 лет по блиц-шахматам, он становился двукратным обладателем детского Кубка Казахстана. В нынешнем турнире одержал уверенную победу. Гроссмейстер провел сеанс одновременной игры и мас­тер-класс для юных шахматистов.

– Борьба за призовые мес­та была нешуточной. Местные шахматисты, братья Карменовы – Берик и Жанибек, например, очень старались. Несмотря на отсутствие званий, они достойно противостояли сильнейшим, и победить их мастерам оказалось довольно непросто. Международный гроссмейстер Алишер Сулейменов, можно сказать, сейчас – кумир для детей, они на него смотрят, на него равняются. Думаю, этот турнир внесет весомый вклад в развитие шахматного спорта области Абай и всего Казах­стана, – отметил главный судья турнира, международный арбитр Арман Габдушев.

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