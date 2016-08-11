Оперуполномоченный Ауэзовского отдела полиции УВД Семея старший лейтенант Диас Кадыров на службе с 2012 года. За это короткое время он сумел зарекомендовать себя ценным сотрудником, совмещающим в себе лучшие личностные качества, умение работать в команде, оперативно раскрывать преступления.

– Мой отец работал в полиции, поэтому я всегда считал эту профессию нужной и благородной, – делится Диас. – Он работал в гос­автоинспекции, потом командиром взвода ППС и начальником ИВС. Ребенком мне нравилось, как отец носит форму. Он говорил, что она накладывает обязательства – быть примером другим во всем.

Несмотря на желание быть полицейским, первое образование у Диаса Кадырова техническое. Хорошие оценки и высокие результаты по ЕНТ позволили ему поступить в Казахский Национальный университет им. К. Сатпаева. Но сердцу, как говорится, не прикажешь.

– После окончания вуза я вновь засел за учебники и поступил в другой – на юриспруденцию, – вспоминает лейтенант. – Когда умер отец, в семье я остался единственным мужчиной, поэ­тому, чтобы самому оплатить учебу и расходы, работал в разных сферах – маркетинге, рекламе, торговле. Узнавал жизнь во всех ее проявлениях. Кстати, это мне затем пригодилось в работе оперуполномоченного.

Сегодня, имея опыт службы, Диас уже может рассказать немало историй из полицейских будней. Многие из них связаны с определенным риском для жизни. Ведь приходится иметь дело с нарушителями закона, переступившими определенную черту.

– О трудностях профессии говорить не приходится, они уже превратились в рутину, так как преступность не дремлет: задержан один – появляется другой, – рассуждает Диас Кадыров. – Тем более мы обслуживаем не только городскую территорию, но и ближайшие села. Наша задача – найти и задержать преступников, которые взламывают чужие квартиры, уносят накопленное годами добро. При этом каждая поимка правонарушителя – это спланированная операция. Прежде чем идти на задержание, собирается предварительная информация, человек проверяется по базам УВД, и если он склонен к побегу или к сопротивлению, то мы принимаем еще и дополнительные меры для безопасности наших сотрудников. Это, вообще, мне кажется, главное – быть всегда во всеоружии. Многие совершают преступления не впервые и, разумеется, не хотят возвращаться в места лишения свободы, а значит, могут пойти на все. Для того чтобы дать им отпор, надо постоянно быть в хорошей физической форме. Даже будучи схваченными, порой они пытаются ввести нас в заблуждение. Поэтому по специфике работы приходится быть и психологом, знать, что преступник не договаривает, вывести его на сотрудничество.

Как отмечает Диас, работа­ опер­уполномоченного – это не одиночный труд, а работа в коман­де, умение создавать сов­местный план оперативно-розыскных мероприятий. Чаще идет работа в паре, и рабочий день может длиться с 7 утра до 12 ночи. Поэтому нередки шутки, что напарники – это наша вторая семья, с которой мы находимся по 12–18 часов в сутки. А остальное время надо разделить на свой тыл – настоящую семью, сон и отдых.

Французский писатель, правовед и философ Шарль Луи де Монтескье писал: «Лучшее средство привить детям любовь к Оте­честву состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов». Воспитанный на примере отца, Диас Кадыров сегодня является успешным сотрудником полиции, стоит на защите спокойствия родного города и земляков. Неудивительно, что и сам полицейский уже является примером для подражания подрастающему поколению региона.