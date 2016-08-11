​По примеру отца

1205
Айгуль БИДАНОВА, Семей

Оперуполномоченный Ауэзовского отдела полиции УВД Семея старший лейтенант Диас Кадыров на службе с 2012 года. За это короткое время он сумел зарекомендовать себя ценным сотрудником, совмещающим в себе лучшие личностные качества, умение работать в команде, оперативно раскрывать преступления.

– Мой отец работал в полиции, поэтому я всегда считал эту профессию нужной и благородной, – делится Диас. – Он работал в гос­автоинспекции, потом командиром взвода ППС и начальником ИВС. Ребенком мне нравилось, как отец носит форму. Он говорил, что она накладывает обязательства – быть примером другим во всем.

Несмотря на желание быть полицейским, первое образование у Диаса Кадырова техническое. Хорошие оценки и высокие результаты по ЕНТ позволили ему поступить в Казахский Национальный университет им. К. Сатпаева. Но сердцу, как говорится, не прикажешь.

– После окончания вуза я вновь засел за учебники и поступил в другой – на юриспруденцию, – вспоминает лейтенант. – Когда умер отец, в семье я остался единственным мужчиной, поэ­тому, чтобы самому оплатить учебу и расходы, работал в разных сферах – маркетинге, рекламе, торговле. Узнавал жизнь во всех ее проявлениях. Кстати, это мне затем пригодилось в работе оперуполномоченного.

Сегодня, имея опыт службы, Диас уже может рассказать немало историй из полицейских будней. Многие из них связаны с определенным риском для жизни. Ведь приходится иметь дело с нарушителями закона, переступившими определенную черту.

– О трудностях профессии говорить не приходится, они уже превратились в рутину, так как преступность не дремлет: задержан один – появляется другой, – рассуждает Диас Кадыров. – Тем более мы обслуживаем не только городскую территорию, но и ближайшие села. Наша задача – найти и задержать преступников, которые взламывают чужие квартиры, уносят накопленное годами добро. При этом каждая поимка правонарушителя – это спланированная операция. Прежде чем идти на задержание, собирается предварительная информация, человек проверяется по базам УВД, и если он склонен к побегу или к сопротивлению, то мы принимаем еще и дополнительные меры для безопасности наших сотрудников. Это, вообще, мне кажется, главное – быть всегда во всеоружии. Многие совершают преступления не впервые и, разумеется, не хотят возвращаться в места лишения свободы, а значит, могут пойти на все. Для того чтобы дать им отпор, надо постоянно быть в хорошей физической форме. Даже будучи схваченными, порой они пытаются ввести нас в заблуждение. Поэтому по специфике работы приходится быть и психологом, знать, что преступник не договаривает, вывести его на сотрудничество.

Как отмечает Диас, работа­ опер­уполномоченного – это не одиночный труд, а работа в коман­де, умение создавать сов­местный план оперативно-розыскных мероприятий. Чаще идет работа в паре, и рабочий день может длиться с 7 утра до 12 ночи. Поэтому нередки шутки, что напарники – это наша вторая семья, с которой мы находимся по 12–18 часов в сутки. А остальное время надо разделить на свой тыл – настоящую семью, сон и отдых.

Французский писатель, правовед и философ Шарль Луи де Монтескье писал: «Лучшее средство привить детям любовь к Оте­честву состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов». Воспитанный на примере отца, Диас Кадыров сегодня является успешным сотрудником полиции, стоит на защите спокойствия родного города и земляков. Неудивительно, что и сам полицейский уже является примером для подражания подрастающему поколению региона.

Популярное

Все
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Из казармы в кампус
В Шымкенте открыт молодежный хаб
В Атырау откроется хоккейная академия
Уберегла от смертельной опасности
Не выходи на тонкий лед!
Стена – не место для рекламы
За превышение наценки придется отвечать
Путевка в Гранд-финал
Шанс на жизнь
Нет границ у творчества
Первые в Центральной Азии
Отходы – не доходы, но их тоже нужно легализовать
Кукуруза полностью убрана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Новый центр мировой металлургии
Получил поддержку у акима
Соединить технологии, разум и сердце
Аксакалы сажают деревья
Потребитель, защищайся!
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Уверенный рост экономики Приаралья
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Запущен завод по переработке мяса птицы
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
Победный выезд «Барыса»
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Пройдемся по индустриальной Караганде
Более 1 млрд тенге взыскала в доход государства прокуратура Актюбинской области
Фехтовальщица София Актаева завоевала серебряную медаль Исламиады-2025
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]