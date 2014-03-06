По принципам кайдзен

Политика
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Государство и раньше уделяло особое внимание развитию предпринимательства. Быстро встать на ноги наш АВЗ смог во многом благодаря госпрограммам, предпринятым по инициативе Главы нашего государства. К примеру, по «дорожной карте» бизнеса через фонд «Даму» нам предоставили лизинг под 7% годовых. На эти средства мы закупили мощную высокотехнологичную установку и теперь изготавливаем в час сразу пять канальных вентиляторов. Хотя раньше производительность этого вида товара составляла только одну установку в день. В Национальном инновационном фонде наш завод также выиграл грант. Таким образом, государство дало нам возможность практически безвозмездно приобретать инновационные технологии. Все это удвоило производительность труда, которая сейчас в денежном выражении составляет 70 тыс. долларов в год на работника. Это в пять с лишним раз больше, чем в среднем по республике.

18 Кроме того, наше предприятие стало участником госпрограммы ФИИР и уже закончило строительство новых цехов общей площадью 5 тыс. кв. м. Принцип работы компании построен по знаменитой японской идеологии организации труда кайдзен (практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства) и совпадает с государственной политикой и теми задачами, которые Президент страны ставит перед предпринимателями. Благодаря государственной поддержке и принципам кайдзен АВЗ смог снизить издержки производства на 40%.

Средний возраст наших работников – 25 лет. Среди них много сельских ребят, которые легко и с удовольствием учатся всему новому. В том числе японскому опыту организации труда на своем рабочем месте и немецкой аккуратности при работе с германскими двигателями. Прежде чем допустить к высокотехнологичному оборудованию, работника полгода обучают. И в течение всего этого времени выплачивают полноценную зарплату, оплачивают медицинскую страховку и положенные платежи в бюджет. Поэтому каждый работник у нас ценен.

Марат БАККУЛОВ,
председатель совета директоров ТОО «Алматинский вентиляторный завод»

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