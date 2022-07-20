Общество По принципу «даем сколько есть» 20 июля 2022 г. 3:00 Андрей Кратенко Президент страны Касым–Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства дал поручение усовершенствовать бюджетное планирование, межбюджетные отношения и систему оценки. Общественники Северного Казахстана указали на недостатки бюджетного планирования. На заседании Общественного совета Северо-Казахстанской области заместитель руководителя управления финансов СКО Латипа Тулепенова, отчитываясь об исполнении областного бюджета, сообщила, что область остается субвенционной, основными источниками формирования доходной части бюджета являются поступления из республиканской казны, которые в 2021 году составили 278 млрд тенге, или 73% от общего объема поступлений. Собственные доходы составили 35 млрд тенге, сверх плана дополнительно поступило 3,6 млрд тенге. Исполнение бюджета по расходам обеспечено на 99,5%. Неосвоение сложилось в сумме 1,3 млрд тенге. – Основная сумма неосвоения, – пояснила Латипа Тулепенова, – сложилась по проекту «Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест университета» в связи с несостоявшимся конкурсом по государственным закупкам в сумме 540 миллионов тенге. Члены Общественного совета заметили: несколько знаковых проектов давно превратились в долгострои, а причина проблемы в том, что чиновники не научились не только правильно планировать бюджет, но и исполнять его. – Согласно действующему бюджетному законодательству, бюджет области принимается на три календарных года, тем не менее в течение одного финансового года он многократно дополняется, меняется и корректируется, – сказал на заседании член Общественного совета Павел Афанасьев. – По данным ревизионной комиссии, таких уточнений и корректировок было 17! Однако в конце каждого года в бюджете денег уже нет. Последняя корректировка, как правило, происходит в середине или второй половине декабря, когда времени на освоение денежных средств уже не остается. В сравнении с предыдущими годами неисполнение значительно увеличилось. Такая ситуация является признаком ненадлежащего администрирования и упущений в работе администраторов бюджетных программ. Как показывает практика, местные власти не умеют ни планировать бюджет, ни четко его исполнять. По мнению Павла Афанасьева, из-за нехватки средств финансирование возводимых объектов растягивается на несколько этапов: в первый год финансируется составление проектно-сметной документации, во второй – прохождение экспертиз, в третий – делается небольшой задел для начала строительства, в четвертый год – идет основное строительство, в пятый – устраняются недоделки и объект вводится в эксплуатацию. И уже в самом конце исполнители проекта вдруг вспоминают, что забыли подвести инженерные коммуникации и наплевали на благоустройство территории. – На все эти мероприятия, – подчеркнул активист-общественник, – деньги выделяются по принципу «бери сколько дали» или «даем сколько есть». Поэтому о качестве говорить не приходится. Вот поэтому заброшено начатое строительство. Неизвестно, когда будут завершены такие социально значимые объекты, как областная многофункциональная больница на 480 коек, поликлиника на 250 посещений в смену в микрорайоне «Береке», здание казахского музыкально-драматического театра в микрорайоне «Жас Оркен». На заседании Общественного совета СКО было также указано, что в социально-ориентированном бюджете 2021 года доля расходов на социальную сферу составила 45%. Например, объем финансирования сферы образования составил около 30% бюджета области, и этого должно было хватить на постройку новых школ, улучшение инфраструктуры, укрепление материальной базы. – Вместо этого, – подчеркнул Павел Афанасьев, – мы встречаем вопиющие факты, которые заставляют думать о неразумном и нецелевом использовании бюджетных средств. Например, в Токушинской школе буквально в минуту рушится крыша спортивного зала. По непонятным причинам не завершено в отведенные сроки и значительно отстает от графика строительство нескольких студенческих общежитий. Эти проекты превратились в долгострои. Оставляет желать лучшего работа по обеспечению сельчан чистой питьевой водой. Почти 20% сельского населения Северо-Казахстанской области до сих пор не имеют такой воды. Законное возмущение жителей региона вызывает неспособность органов исполнительной власти наладить доставку до прилавков сахара по адекватным ценам. Создается искусственный ажиотаж, образуются очереди. На заседании Общественного совета прозвучало предложение провести общую ревизию государственных предприятий, чтобы понять, нужны ли они вообще, не лучше ли избавиться от затратных и убыточных, чтобы активизировать деятельность оставшихся.