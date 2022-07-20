По принципу «даем сколько есть»

Президент страны Касым–Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства дал поручение усовершенствовать бюджетное планирование, межбюджетные отношения и систему оценки.

Общественники Северного Казахстана указали на недостатки бюджетного планирования.

На заседании Общественного совета Северо-Казахстанской области заместитель руководителя управления финансов СКО Латипа Тулепенова, отчитываясь об исполнении областного бюджета, сообщила, что область остается субвенционной, основными источниками формирования доходной части бюджета являются поступ­ления из республиканской казны, которые в 2021 году составили 278 млрд тенге, или 73% от общего объема поступлений. Собственные доходы составили 35 млрд тенге, сверх плана дополнительно поступило 3,6 млрд тенге. Исполнение бюджета по расходам обеспечено на 99,5%. Неосвоение сложилось в сумме 1,3 млрд тенге.

– Основная сумма неосвоения, – пояснила Латипа Тулепенова, – сложилась по проекту «Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест университета» в связи с несостоявшимся конкурсом по государственным закупкам в сумме 540 миллионов тенге.

Члены Общественного совета заметили: несколько знаковых проектов давно превратились в долгострои, а причина проблемы в том, что чиновники не научились не только правильно планировать бюджет, но и исполнять его.

– Согласно действующему бюджетному законодательству, бюджет области принимается на три календарных года, тем не менее в течение одного финансового года он многократно дополняется, меняется и корректируется, – сказал на заседании член Общественного совета Павел Афанасьев. – По данным ревизионной комиссии, таких уточнений и корректировок было 17! Однако в конце каждого года в бюджете денег уже нет. Последняя корректировка, как правило, происходит в середине или второй половине декабря, когда времени на освоение денежных средств уже не остается. В сравнении с предыдущими годами неисполнение значительно увеличилось. Такая ситуация является признаком ненадлежащего администрирования и упущений в работе администраторов бюджетных программ. Как показывает практика, местные власти не умеют ни планировать бюджет, ни четко его исполнять.

По мнению Павла Афанасьева, из-за нехватки средств финансирование возводимых объектов растягивается на несколько этапов: в первый год финансируется составление проектно-сметной документации, во второй – прохождение экспертиз, в третий – делается небольшой задел для начала строительства, в четвертый год – идет основное строительство, в пятый – устраняются недоделки и объект вводится в эксплуатацию. И уже в самом конце исполнители проекта вдруг вспоминают, что забыли подвести инженерные коммуникации и наплевали на благоустройство территории.

– На все эти мероприятия, – подчеркнул активист-общественник, – деньги выделяются по принципу «бери сколько дали» или «даем сколько есть». Поэтому о качестве говорить не приходится. Вот поэтому заброшено начатое строительство. Неизвестно, когда будут завершены такие социально значимые объекты, как областная многофункциональная больница на 480 коек, поликлиника на 250 посещений в смену в микрорайоне «Береке», здание казахского музыкально-драматического театра в микрорайоне «Жас Оркен».

На заседании Общественного совета СКО было также указано, что в социально-ориентированном бюджете 2021 года доля расходов на социальную сферу составила 45%. Например, объем финансирования сферы образования составил около 30% бюджета области, и этого должно было хватить на постройку новых школ, улучшение инфраструктуры, укрепление материальной базы.

– Вместо этого, – подчеркнул Павел Афанасьев, – мы встречаем вопиющие факты, которые заставляют думать о неразумном и нецелевом использовании бюджетных средств. Например, в Токушинской школе буквально в минуту рушится крыша спортивного зала. По непонятным причинам не завершено в отведенные сроки и значительно отстает от графика строительство нескольких студенческих общежитий. Эти проекты превратились в долгострои. Оставляет желать лучшего работа по обеспечению сельчан чистой питьевой водой. Почти 20% сельского населения Северо-Казахстанской области до сих пор не имеют такой воды. Законное возмущение жителей региона вызывает неспособность органов исполнительной власти наладить доставку до прилавков сахара по адекватным ценам. Соз­дается искусственный ажиотаж, образуются очереди.

На заседании Общественного совета прозвучало предложение провести общую ревизию государственных предприятий, чтобы понять, нужны ли они вообще, не лучше ли избавиться от затратных и убыточных, чтобы активизировать деятельность оставшихся.