В ходе встречи обсуждены воп­росы финансирования проектов ГЧП, внедрения информационных технологий, возможности сотрудничества в секторе цифровизации экономики.

В частности, вице-президент компании IDEMIA Ф. Перрашон выразил заинтересованность в реализации проектов по выпус­ку биометрических паспортов, а также в разработке концепции для регионов РК, включающей внедрение систем фиксации нарушений ПДД, распознавания лиц, видеонаблюдения и аналитики. Он также отметил, что создание единой базы данных авиапассажиров рассматривается в качест­ве одного из приоритетных проектов для Казахстана.

Между тем Премьер-министр подчеркнул, что вопрос о внесении изменений в законодательство РК в отношении создания нового сбора для создания источника финансирования проекта ГЧП будет рассмотрен Правительством в ближайшее время.

В 2006–2011 годах компания произвела поставку системы персонализации, бланков удостоверений личности и паспортов, а также передала ноу-хау согласно государственному контракту по поставке национальных документов, удостоверяющих личность граждан РК.

На сегодня Idemia Identity&Security France (в консорциуме с казахстанской компанией Securetech Corporation) реализует проект по созданию единой базы данных авиапассажиров, интегрированной с базами данных Интерпола и Генеральной прокуратуры РК по принципу ГЧП в партнерстве с Комитетом гражданской авиации МИР РК.

Генеральный секретарь Совета эмиратских инвесторов за рубежом UAE International Investors Council Д. Сейф аль-Джарван в ходе двусторонней встречи заявил, что компания намерена расширить участие инвесторов из ОАЭ в проектах на территории РК. Особый интерес представляют инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты, производство продуктов питания. Сегодня крупные инвесторы ОАЭ, входящие в совет, уже реализуют проекты в Казахстане.

На встрече с генеральным директором Decathlon Kazakhstan Жеромом Антонио Премьер-министр обсудил вопросы сотрудничества в инвестиционной сфере. По словам Жерома Антонио, в 2018 году компания выразила намерение выйти на рынок РК, начав с создания первого магазина компании Decathlon в Алматы.

В ходе обсуждения стороны пришли к общему мнению, что открытие в Казахстане сети магазинов важно не только с точки зрения расширения ассортимента качественных товаров, но и в час­ти локализации производства и создания новых рабочих мест. Эта компания контролирует более 1 000 магазинов по всему миру, из них 300 – во Франции.

В рамках встречи с председателем правления SAJ Invest Хусамом Мохамедом Салахом Аль-Делайганом обсуждена возможность сотрудничества с Saj Invest в секторе АПК, в частности по увеличению мощностей по производству манной крупы и дальнейшего ее экспорта в страны ближнего зарубежья.

Также Хусам Мохамед Салах Аль-Делайган выразил заинтересованность компании в инвес­тиционных проектах в секторе туризма. По его данным, SAJ Invest совместно с TOO «Бурабай Даму» планирует построить 50 коттеджей в Акмолинской области в рамках развития курорта Боровое.