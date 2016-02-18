​По принципу меритократии

Как сообщили в аппарате ведомства, на заседании утвержден новый состав Квалификационной комиссии по приему экзаменов у кандидатов на должность судьи, в которую вошли представители научного сообщества, прокуратуры, органов юстиции, адвокатуры и общественности, а также состав Республиканской комиссии при Верховном суде по кадровому резерву.

В целях реализации законодательных новелл по совершенствованию системы отбора судей на заседании утверждены Правила формирования и организации работы с кадровым резервом и Положение о Совете по взаимодействию с судами. Этими документами предусматривается реализация принципа меритократии в судебной системе, регулируются вопросы участия общественности при отборе судей.

Кроме того, на заседании рассмотрены организационно-кадровые вопросы судебной системы и Высшего судебного совета. По итогам мероприятия приняты соответствующие решения и рекомендации.