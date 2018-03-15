​По принципу нулевой терпимости

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Полина Федорова

В мероприятии также участвовали представители гос­органов, дипломатичес­кого корпуса, международных организаций и гражданского сообщества страны.

Конгресс стал уникальной площадкой по объединению усилий государства и общества в вопросах противодействия коррупции. Его основная задача – утверждение базовых принципов общественного контро­ля, который проводится на всех уровнях, в каждом населенном пункте и сельском округе.

Открывая мероприятие, Государственный секретарь подчеркнула, что одним из основных приоритетов Послания «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции» являются борьба с коррупцией и верховенство закона.

Гульшара Абдыкаликова отметила, что в 2014 году Президент Казахстана утвердил Антикоррупционную стратегию, направленную на вовлечение всего общества в это движение путем создания атмосферы нулевой терпимости. За прошедшее время исполнены 64 мероприятия, которые значительно сократили административные барьеры и снизили бытовую коррупцию. Так, сегодня во всех регионах запущены карты общественного контроля, позволяющие гражданам контролировать освоение и целевое использование бюджетных средств, качество и сроки строительства социальных объектов. Укрепилось доверие общественности к антикоррупционной политике, проводимой в стране.

Последовательные законодательные изменения соз­дали правовые основания для совершенствования системы профилактики коррупционных правонарушений.

Казахстан ратифицировал конвенции ООН против коррупции и транснациональной организованной преступности, Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

– Сегодня мы активно вовлечены в мониторинг «Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией» – субрегиональной программы взаимной оценки, – сказала Госсекретарь.

В завершение Гульшара Абдыкаликова пожелала участникам конгресса конструктивных выступлений, эффективного диалога и больших успехов. 

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