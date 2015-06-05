По принципу «нулевой терпимости» Свежий выпуск 386 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба ГП РК, на Коорсовете рассмотрены вопросы взаимодействия уполномоченных государственных органов и эффективности принимаемых мер по формированию в обществе принципа «нулевой терпимости» к беспорядку и мелким правонарушениям. В заседании приняли участие члены Координационного совета, депутаты Парламента, ответственные должностные лица Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, правоохранительных и иных центральных исполнительных органов, в режиме видеоконференцсвязи – прокуроры областей, заместители акимов областей, курирующих вопросы профилактики правонарушений.

Как отметил Генеральный прокурор, Глава государства поставил задачу формирования в обществе атмосферы нетерпимости к мелким правонарушениям, призвав не мириться даже с самыми незначительными правонарушениями. В рамках реализации данного поручения органами внутренних дел проделана большая работа, результатом которой стал существенный рост количества выявленных правонарушений. Согласно статданным, за 5 месяцев текущего года зарегистрировано свыше 1,5 млн административных правонарушений, что на 55,4% больше, чем в аналогичном периоде 2014 года (1 000 863).

Вместе с тем эти цифры не в полной мере отражают объективную картину состояния законности в этой сфере. Поручение Президента зачастую выполняется формально. Как показала прокурорская проверка, последовательной и системной работы по формированию атмосферы нетерпимости к правонарушениям в стране нет. Очень многие правонарушения остаются вне поля зрения полиции. Нет должного взаимодействия между уполномоченными государственными органами с местными исполнительными структурами.

И как следствие – трудно преодолевается присущее для нашего общества снисходительное отношение к мелким правонарушениям. С одной стороны, это обусловлено правовым нигилизмом и недостаточным уровнем правовой культуры населения, с другой – недоверием людей к органам правопорядка. По итогам анализа и обсуждения сложившейся ситуации членами Координационного совета предложены конкретные рекомендации, направленные на повышение правосознания граждан и профилактику правонарушений.

Как отмечалось участниками заседания, одними лишь карательными мерами проблему бескультурья и хулиганства не решить. Для этого в первую очередь должна быть изменена сама социальная среда, устранены условия, способствующие совершению антиобщественных действий. Местными исполнительными органами и уполномоченными структурами должны быть созданы благоприятные условия для жизни, обеспечивающие безопасность человека и создающие атмосферу комфорта.

Другим приоритетным направлением признана активизация пропаганды законопослушного поведения.

В работе по преодолению правового нигилизма должно быть задействовано само общество, подчеркнул Генеральный прокурор. Для этого необходимо использовать все имеющиеся ресурсы – средства массовой информации, Интернет и социальные сети, беседы в трудовых коллективах.

Большое значение также имеет институт волонтерства и общественных помощников. Поэтому необходимо более полно использовать такой важный элемент­ профилактики правонарушений, как вовлечение граждан в обеспечение общественного порядка. Членами Координационного совета предложено рассмотреть вопрос о денежном поощрении – в виде определенного процента с взысканного с нарушителя штрафа – для граждан, активно помогающих правоохранительным органам в предупреждении и выявлении правонарушений. Предварительное обсуждение предлагаемого нововведения в социальных сетях показало, что большинство пользователей поддерживает такую идею.

Особое внимание обращено на необходимость обеспечения принципа неотвратимости наказания. Каждый нарушитель, оставшийся безнаказанным, культивирует в себе чувство вседозволенности, которое в свою очередь создает почву для совершения более серьезных правонарушений, отметил А. Даулбаев. Поэтому следует использовать весь правоохранительный потенциал органов полиции для эффективного предупреждения правонарушений, укрепления правопорядка и общественной безопасности.