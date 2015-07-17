По принципу «одного окна» Свежий выпуск 432 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

По словам заместителя акима области Гали Искалиева, который на днях ознакомился с деятельностью Центра обслуживания предпринимательства, при его создании учтен опыт других регионов и упор для поддержки бизнеса будет делаться на создании эффективных производств. Раньше при открытии собственного дела возникали проблемы с оформлением документации, на что уходило от 6 месяцев до года. Теперь этот процесс будет значительно ускорен. В ЦОПе разместились представители всех госорганов, которые предоставят всю необходимую консультацию. При РПП намерены также разработать CRM-систему, что позволит каждому обратившемуся предпринимателю присвоить уникальный идентификационный ключ. По нему он сможет отследить, на какой стадии рассмот­рения находятся его документы.

В настоящее время в ЦОПе по графику будут консультировать начальники отделов 5 госучреждений и представители коммунальных организаций-монополистов, деятельность которых значима при открытии собственного бизнеса.

Также специалисты центра будут оказывать помощь в маркетинге и менеджменте, в ведении бухгалтерского и налогового учета. По сведениям отдела сервисной поддержки РПП, в центр развития бизнеса в целом по области за последние несколько месяцев обратилось более 2 тыс. человек. Было рассмотрено 320 бизнес-планов, половина из них профинансирована в банках второго уровня на общую сумму более 700 млн тенге.



