​По принципу «первой заявки»

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Светлана Абенова

В течение двух лет законопроект прошел все этапы рассмотрения и обсуждения на самых разных уровнях. На днях состоялась его презентация на площадке Службы центральных коммуникаций в ходе брифинга с участием первого вице-министра энергетики Махамбета Досмухамбетова.

– Проект кодекса разработан в соответствии с поручением Главы государства, озвученным в Послании народу Казахстана, а также в рамках реализации ­74-го и 75-го шагов Плана нации, предусматривающих внедрение международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых CRIRSCO и упрощенного метода заключения контрактов на недропользование, – отметил спикер.

Новый Кодекс о недрах, по словам Махамбета Досмухамбетова, будет способствовать восполнению минерально-сырьевой базы страны, привлечению инвестиций в добывающие секторы, а также развитию производства. По данным ведомства, в настоящее время большая часть месторождений, разведанных еще во времена СССР, находится в разработке. Между тем соблюдение принципа рационального освоения недр, применение системы правовых и институциональных мер создают благоприятные условия для реализации новых проектов.

Структура документа отвечает его целям: в отдельных разделах предусмотрен порядок разведки и добычи углеводородного сырья, урана и других твердых полезных ископаемых.

– Основными новшествами законопроекта являются переход на систему подсчета запасов в соответствии с международными стандартами и внедрение австралийской модели предоставления права недропользования по принципу «первой заявки», – поделился вице-министр. – Вся информация о нед­рах в госфондах будет общедос­тупной. В том числе сведения о недропользователях, условиях недропользования и конечных бенефициарах – физических лицах и государствах.

Спикер отметил и одну из ключевых проблем действующего законодательства, коей является недостаточная прозрачность процедур права недропользования. По этой причине инвесторы имеют слабое представление относительно того, куда и когда они будут вкладывать средства в среднесрочной перспективе. С этой целью в проекте кодекса предусмотрено принятие программы управления государственным фондом недр, в которой будут закреплены основные направления развития отрасли и перспективы по предоставлению участков для недропользования.

В целом участники рынка сходятся во мнении, что проект нового кодекса является началом серьезных реформ в недропользовании. 

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