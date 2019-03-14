Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров направил в Сенат обращение о проблемных аспектах реализации права на гражданство и документирование. В числе проблемных вопросов им было озвучено положение несовершеннолетних у недокументированных родителей.

Так, согласно законодательству для удостоверения факта рождения ребенка заполняется медицинское свидетельство о рождении, в котором необходимо указать данные о матери в соответствии с документом, удостоверяющим ее личность. Но лицо, не имеющее такого документа, не может получить свидетельство. В результате ребенок недокументированного лица подвергается риску безгражданства со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. «Статистика свидетельствует о том, что в 2016–2018 годах в Казах­стане выявлено около 5 000 лиц с неопределенным правовым статусом, в том числе 272 ребенка, чье рождение не было зарегист­рировано», прокомментировал омбудсмен.

Во избежание подобных ситуаций он в свою очередь предложил рассмотреть международный опыт, когда медицинское свидетельство о рождении ребенка в случае отсутствия у матери документа, удостоверяющего ее личность, заполняется с отметкой «со слов матери». Подобная практика не исключает предоставление гражданства по «принципу почвы», то есть с учетом факта рождения ребенка на территории Республики Казахстан.

Не менее важной Аскар Шакиров также считает и тему приоб­ретения и утраты гражданства РК несовершеннолетними, рож­денными в браке между гражданами Казахстана и иностранцами. По мнению национального правозащитного учреждения, базовые права этого ребенка ущемлены, что ухудшает его положение даже в сравнении с казахстанскими детьми, усыновленными иностранцами. К слову, усыновленный иностранцами казахстанский ребенок, приобретая гражданство усыновителей, одновременно сохраняет статус гражданина Казахстана вплоть до своего совершеннолетия.

В связи с этим омбудсменом было предложено ввести законодательную норму, сохраняющую за родившимся в Казахстане ребенком, один из родителей которого является иностранцем, казахстанское гражданство до достижения им совершеннолетия, с правом последующего самостоятельного выбора гражданства.

В обращении уполномоченный по правам человека также поднял вопросы выхода из гражданства РК и его утраты.

В целом омбудсмен отметил необходимость совершенствования законодательства в сфере гражданства, соответствия его современным тенденциям международного права и ориентирования на рост населения Казахстана, проинформировала пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РК.