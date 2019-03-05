​По принципу социальной справедливости

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Инициативы, выдвинутые Президентом, получили огромный отклик населения. И это неудивительно, ведь многомиллиардные финансовые потоки направляются на решение проблем простых граждан – многодетных и малообеспеченных семей, матерей, людей, попавших в непростую жизненную ситуацию. Несмотря на то что в Казахстане и прежде 45% бюджета шло именно на социальные нужды, Елбасы объявляет о запуске новой десятилетней программы партии до 2030 года «Общество благополучия: 10 целей десятилетия». Объем расходов – более 2 трлн тенге.
«Наш главный приоритет – обеспечение достойного уровня жизни граждан и развитие Казахстана как социально ориентированного государства… Уровень социальных расходов в стране всегда был высокий, и в дальнейшем он будет последовательно расти. В рамках различных программ, проектов и инициатив нами осуществляются масштабные социальные инвестиции. Мы должны не снижать расходы на развитие и помогать нуждающимся», – подчеркнул свою позицию Глава государства.