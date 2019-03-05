​По принципу социальной справедливости

База создана

Инициативы, выдвинутые Президентом, получили огромный отклик населения. И это неудивительно, ведь многомиллиардные финансовые потоки направляются на решение проб­лем простых граждан – многодетных и малообеспеченных семей, матерей, людей, попавших в непростую жизненную ситуацию. Несмотря на то что в Казахстане и прежде 45% бюджета шло именно на социальные нужды, Елбасы объявляет о запуске новой десятилетней программы партии до 2030 года «Общество благополучия: 10 целей десятилетия». Объем расходов – более 2 трлн тенге.

«Наш главный приоритет – обеспечение достойного уровня жизни граждан и развитие Казахстана как социально ориен­тированного государства… Уровень социальных расходов в стране всегда был высокий, и в дальнейшем он будет последовательно расти. В рамках различных программ, проектов и инициатив нами осуществляются масштабные социальные инвес­тиции. Мы должны не снижать расходы на развитие и помогать нуждающимся», – подчеркнул свою позицию Глава государства.

И вот представлены конкретные инициативы, с деталями, расчетами, выводами. В том числе строительство более 40 тыс. арендных квартир преимущественно для малообеспеченных семей из числа многодетных. Льготный механизм предоставления жилищных займов под 2–3% годовых через систему жилстройсбережений для многодетных и неполных семей, семей с детьми с ограниченными возможностями, имеющих низкие доходы. Повышение с 1 июля зарплат низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы до 30%, в среднем на 25% – низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами на районном и областном уровнях.

Для расширения охвата малообеспеченных семей, особенно многодетных, повышается критерий оказания адресной помощи до 70% от прожиточного минимума. Для адресной поддержки семей с детьми, имеющих право на получение АСП, устанавливается минимальная выплата на каждого ребенка в сумме 20 789 тенге. Предусмотрено повышение пособия родителям, опекунам и семьям (лицам), воспитывающим детей-инвалидов, на 30%.

Все процедуры назначения социальной помощи будут максимально упрощены и переведены в проактивный формат.

Все это – крепкая база для того, чтобы казахстанское общество было стабильным. Но эта база предусматривает и отдачу: условия созданы – приступайте к самостоятельным действиям.

…Пора действовать

«Социальная политика должна быть сбалансированной и не провоцировать рост иждивенческих настроений… Помощь должна предоставляться особо нуждающимся и носить строго адресный характер… Основным принципом оказания социальной помощи остается социальный контракт и обязательное участие трудоспособных членов семьи в мерах занятости», – эти тезисы из выступления Президента следовало бы выделить крас­ным цветом! В них – вся соль.

Сейчас на первый план выходит самая сложная задача – исключить ту самую слабую составляющую – иждивенческие настроения. И здесь одним методом жесткого пресечения действовать не получится. Во-первых, нужно разбираться с каждым конкретным случаем – где не хотят и где не могут. Во-вторых, есть семьи, которые просто не пробовали, а при определенной поддержке могут проявить себя с сильной стороны.

Мне вспоминается опыт районного акима в Павлодарской области Владимира Левченко, который одним из первых в середине 2000-х начал реализовывать в селах программу «Середняк». Малообеспеченным семьям, получателям АСП выдавали скот. Кому-то помощь оказывали разово и безвозмездно, были и возвратные варианты, но рассчитывался сельчанин не деньгами, а приплодом – через год или два.

Уже позже этот же аким открыл центры трудовой реа­билитации безработных. Исполнительная власть региона выделила средства на приобретение трех домов, поголовья утят и гусят, теплиц и семенного картофеля. И соз­далась своеобразная бригада из единичных безработных, которые теперь смогли содержать хозяйство.

Но и первый, и второй проекты давали положительный результат лишь при наличии самого главного критерия – желания людей работать, а не лежать на диване в ожидании, когда им бедным-несчастным спонсоры привезут уголь, сердобольные соседи поделятся мешком картошки...

Не случайно Президент на съезде партии акцентировал внимание на село: «У села есть потенциал зарабатывать и достойно жить. Поручаю Правительству разработать предложения по реализации специального проекта «Ауыл – Ел бесігі» и обеспечить его финансирование в размере 90 миллиардов тенге на 2019–2021 годы. Это поможет закрепить молодежь на селе».

И на самом деле та молодежь, которая приучена к труду, мыслит нестандартно, не боится ехать в глубинку. Вот он город – рядом, при современном уровне транспортной инфраструктуры приезжай сюда хоть каждые выходные, а то и чаще. Но ведь в городе гораздо выше конкуренция, а значит, шансы на самореализацию падают в разы. Поэтому перспективная молодежь уже сегодня занимает свои ниши в агробизнесе.

Примеров можно привести массу. Вот Ардак Кажат, 24-летний глава КХ «Жаңа қала», где первыми в Прииртышье откликнулись на призыв Президента поднять заработную плату – оклады коллектива сразу же выросли на 30%. Вот студентки Красноармейского аграрно-технического колледжа Айдана Жаксылык, Динара Исламова, разработавшие проекты по созданию цеха гидропоники и выращивания микрозелени, – их агробизнес будет современным.

Вот село Евгеньевка в сельской зоне города Аксу – здесь чуть больше 2 тыс. жителей, при этом действуют свыше 100 индивидуальных предпринимателей, и практически все – молодежь. И продолжать можно долго, причем в каждом регионе страны будут свои достойные герои.

Сейчас большая ответственность ложится на местные власти. По сути, именно от них зависит, насколько успешной будет реализация инициатив, предложенных Президентом. Не от выделения средств (их-то направят), не от лимитов, а от того, как акимы смогут донести всю информацию до народа, как будут точечно работать, создавать условия для занятости, как будут стимулировать.

По большому счету главные механизмы уже созданы. Взять ту же программу продуктивной занятости. В ее основе, на мой взгляд, лежит желание самого человека работать. Благодаря этой программе тем людям, кто ничего не делал прежде, будет даже проще развиваться, чем тем, кто начал расти самостоятельно. Главное – действовать.

А почему проще? Да потому, что программа предлагает массу вариантов именно тем, у кого за плечами пока нет ничего, кроме желания. Первый вариант, если нет профессии или она давно позабыта: приходи на бесплатные профессиональные курсы и учись, получай стипендию. Курсы привязаны к жизни – это парикмахеры, сварщики, токари, повара... Эти специальности всегда востребованы на рынке труда.

Хочешь начать свое дело – к услугам бесплатное обучение бизнес-навыкам и возможность получить грант, затем – кредит.

Выступая перед однопартийцами, Президент отметил, что разные ситуации требуют разного подхода: «Логично же, что для неполных многодетных семей нужно создать условия для работы на дому, а для многодетных семей на селе выделить отдельную квоту грантов и микрокредитов».

И поток мамочек в декрете, которые заполонили Инстаграм со своими тортами, вязаными шапками и подарочными боксами, лишний раз доказывает – сфера для развития малого бизнеса огромна. Важны желание и какая-то первоначальная поддержка. Очередная порция поддержки предложена на съезде партии – порция гигантская, решающая проблемы миллионов. Пойдет ли она впрок, зависит от каждого конкретного получателя.