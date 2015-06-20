Статьи По принципу социальной справедливости Лаура ТУСУПБЕКОВА

В заседании приняли участие министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова, представители работодателей, профсоюзов, пенсионного фонда, Национального банка. "Круглый стол" организован в целях реализации Послания Главы Государства народу Казахстана "Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства".



Открывая заседание, председатель комитета Сената Ахан Бижанов отметил, что пенсионное обеспечение граждан является одной из важных и ответственных социально-экономических задач нашего государства. Время требует проведения реформ, призванных адаптировать национальную пенсионную систему к меняющимся экономическим условиям. В связи с этим в настоящее время Парламент работает над законопроектом, предусматривающим совершенствование пенсионного законодательства в соответствии с Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы РК до 2030 года.



А. Бижанов также подчеркнул, что законопроект направлен на повышение пенсионных активов населения за счет вводимых обязательных пенсионных взносов работодателя, введение нового порядка назначения базовой пенсии и реформирование пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан.



На заседании "круглого стола" с основным докладом выступила министр Т. Дуйсенова, которая проинформировала о новшествах законопроекта и дальнейшей модернизации пенсионной системы. По словам министра, с 1 июля 2017 года предусматривается изменение порядка назначения базовой пенсии, а с 1 января 2018 года введение дополнительных 5% пенсионных взносов за счет средств работодателя.

Также с 1 января 2016 года планируется реформирование пенсионного обеспечения сотрудников силовых структур, которые будут переведены на полное государственное пенсионное обеспечение.



– Базовая пенсионная выплата будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Ее размер при стаже 10 и менее лет будет равен 50% от величины прожиточного минимума с увеличением ее размера за каждый полный год сверх 10 лет на 2% от ПМ, при стаже 35 и более лет она будет равна величине прожиточного минимума, – сказала Т. Дуйсенова.



Министр отметила, что введение 5-процентного отчисления со стороны работодателя планируется с 2018 года для сохранения адекватности пенсионного обеспечения. Накопления станут условными, не будут наследоваться или являться собственностью участника системы.

Взносы будут капитализироваться и инвестироваться в финансовые инструменты, при этом доходность будет формироваться в зависимости от результатов инвестиционной деятельности, а также состояния финансовых рынков. Выплаты из условно накопительных компонентов начнутся с 1 января 2023 года.



Председатель правления АО "ЕНПФ" Руслан Ерденаев отметил, что реализация Концепции модернизации пенсионной системы РК позволит создать сбалансированную финансово-устойчивую систему пенсионного обеспечения и обеспечить адекватность пенсионных выплат. То есть будет соблюден принцип, по которому большую пенсию будут получать граждане, имеющие большой стаж и отчисления. Будет принят и ряд других преобразований. Так, отменяется единовременное изъятие пенсионных накоплений, за исключением тех случаев, когда накопления не превышают 12 минимальных пенсий. Предлагается ввести механизм совместных аннуитетов, которые могут частично решить гендерную проблему более низких пенсий женщин. Также планируется оптимизировать порядок выплат государственной гарантии по сохранности обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов.



На сегодня, отметил Р. Ерденаев, открыто 9,8 млн счетов, пенсионные активы составляют 4,8 трлн тенге. Обязательные профессио­нальные пенсионные взносы осуществляются более 4,8 тыс. работодателями за 366 тыс. работников. Кроме того, субсидированием ежемесячно охвачено около 100 тыс. женщин. На эти цели из бюджета выплачено 5,4 млрд тенге.



Темпы прироста накопительного пенсионного фонда составляют порядка 20% в год. Если в 2010 году пенсионные активы составляли 2,2 трлн тенге, то по состоянию на 1 января 2015 года составили 4,5 трлн. В 2014 году было выплачено более 105 млрд тенге пенсионных выплат, взносов поступило 654 млрд тенге.



Между тем, отметил глава ЕНПФ, к сожалению, сегодня недостаточно развита добровольная система пенсионных взносов.



Отвечая на высказывание сенатора Владимира Редкокашина о том, что граждане республики опасаются, что в ходе передачи пенсионных накоплений из частных фондов в единый были утеряны немалые средства, Р. Ерденаев заверил, что при передаче пенсионных активов потерь не было.



– Непосредственно при передаче никаких потерь не было. Сумма пенсионных активов каждого вкладчика, которые были на его личном счете, с точностью до каждого тиына была переведена в ЕНПФ. В этом можно убедиться, взяв выписку о состоянии своего счета в ЕНПФ, где будет указана сумма перевода из частного пенсионного фонда. Хотелось бы даже отметить больше, что учет в Национальном банке у нас ведется параллельно, и учет ведется с точностью до седьмой цифры после запятой, – подчерк­нул Р. Ерденаев.



Эту информацию подтвердила и заместитель председателя Национального банка РК Дина Галиева, которая отметила, что до момента перевода средств из частных фондов в ЕНПФ почти два месяца велась работа со всеми накопительными пенсионными фондами.



– С одной стороны был накопительный фонд, который передавал средства, с другой – ЕНПФ, который принимал, ГЦВП контролировал эту процедуру. Также в этом процессе принимал участие Нацбанк. Это был бы тогда большой вопрос. Мы за этим процессом следили. И при переводе была четырехсторонняя сверка, – сказала Д. Галиева.



В ходе "круглого стола" сенаторы в целом поддержали предлагаемые изменения. Однако в целях конкретизации некоторых норм предложили Правительству ряд своих рекомендаций. Так, предлагается разработать четкие правила участия накопительных пенсионных фондов в инвестиционных проектах, а также предоставить гарантии сохранности вложенных средств.



Также, учитывая, что прожиточный минимум используется для оценки уровня жизни населения и установления минимальных размеров заработной платы, пенсий, пособий и иных социальных выплат, предлагается установить черту бедности в размере 60% от прожиточного минимума – на уровне продовольственной корзины. Кроме того, рекомендуется усилить контроль со стороны государства по исполнению обязательств по своевременному начислению пенсионных взносов работодателями.