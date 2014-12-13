По принципу светскости Свежий выпуск 588 Зарина НОКРАБЕКОВА

– Тема профилактики экстремизма и терроризма – одна из самых актуальных во всем мире. Поэтому на повестку дня выходит вопрос необходимости повышения религиозной грамотности. В Казахстане принимается ряд мер, направленных на формирование в общественном сознании иммунитетных механизмов антитеррористического характера, – отметил в своем выступлении на пленарном заседании вице-министр культуры и спорта Марат Азильханов.

Также он подчеркнул положительную роль информационно-пропагандистских групп, функционирующих на территории республики, средств массовой информации, ведущих большую просветительскую работу.

В работе форума приняли участие представители государственных органов, казахстанские ученые-религиоведы, теологи, представители религиозных объе­динений, неправительственных организаций, учреждений образования, СМИ.

– Казахстан – светское государство. Государственная политика в религиозной сфере весьма сбалансирована, это позволяет утверждать, что принцип свободы совести реализуется в Казахстане на высоком уровне. И это одно из достижений молодого независимого государства, – говорил в своем выступлении председатель Комитета по делам религий Галым Шойкин.

Кроме того, глава ведомства напомнил, что система образования построена исключительно на принципах светскости. Он подчеркнул, что в 9-х классах обще­образовательных школ преподается предмет «Основы религиоведения», предназначенный лишь для общего развития и исключающий возможность пропаганды какой-либо религии.

По примеру соседних государств создать кафедру религиоведения при Академии государственного управления при Президенте РК, для повышения знаний госслужащих, предложил председатель ОО «Конгресс религиоведов» Айдар Абуов. Он также выступил с предложением систематизировать выдачу сертификатов лицам, занимающимся просветительско-пропагандистской деятельностью.

Далее работа форума продолжилась в формате секционных заседаний. Собравшиеся обсудили проблемы комплексного подхода в исследовании религиозной ситуации, роли НПО в предотвращении финансирования террористических актов, преемственности духовных традиций в казахском мусульманском обществе и другие не менее актуальные и интересные вопросы.

