По принципу светскости

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Зарина НОКРАБЕКОВА
– Тема профилактики экстремизма и терроризма – одна из самых актуальных во всем мире. Поэтому на повестку дня выходит вопрос необходимости повышения религиозной грамотности. В Казахстане принимается ряд мер, направленных на формирование в общественном сознании иммунитетных механизмов антитеррористического характера, – отметил в своем выступлении на пленарном заседании вице-министр культуры и спорта Марат Азильханов.
Также он подчеркнул положительную роль информационно-пропагандистских групп, функционирующих на территории республики, средств массовой информации, ведущих большую просветительскую работу.
В работе форума приняли участие представители государственных органов, казахстанские ученые-религиоведы, теологи, представители религиозных объе­динений, неправительственных организаций, учреждений образования, СМИ.
– Казахстан – светское государство. Государственная политика в религиозной сфере весьма сбалансирована, это позволяет утверждать, что принцип свободы совести реализуется в Казахстане на высоком уровне. И это одно из достижений молодого независимого государства, – говорил в своем выступлении председатель Комитета по делам религий Галым Шойкин.
Кроме того, глава ведомства напомнил, что система образования построена исключительно на принципах светскости. Он подчеркнул, что в 9-х классах обще­образовательных школ преподается предмет «Основы религиоведения», предназначенный лишь для общего развития и исключающий возможность пропаганды какой-либо религии.
По примеру соседних государств создать кафедру религиоведения при Академии государственного управления при Президенте РК, для повышения знаний госслужащих, предложил председатель ОО «Конгресс религиоведов» Айдар Абуов. Он также выступил с предложением систематизировать выдачу сертификатов лицам, занимающимся просветительско-пропагандистской деятельностью.
Далее работа форума продолжилась в формате секционных заседаний. Собравшиеся обсудили проблемы комплексного подхода в исследовании религиозной ситуации, роли НПО в предотвращении финансирования террористических актов, преемственности духовных традиций в казахском мусульманском обществе и другие не менее актуальные и интересные вопросы.

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