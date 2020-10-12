По принципу «загрязнитель платит»

Так в акимате города отреагировали на прозвучавшее в Послании Президента поручение, связанное с необходимостью увеличения в республике зеленых насаждений.

В рамках государственно-частного партнерства между управлением природных ресурсов и природопользования и ТОО «Каспийдормостострой» уже заключен договор на реализацию пятилетнего проекта «Озеленение города Атырау» общей стои­мостью 4 млрд 690 млн тенге.

К настоящему времени высажено более 375 тыс. цветов. Осуществляется уход за клумбами на центральных улицах, в парках и на площадях. Кроме того, производится ежедневный уход за существующими зелеными насаждениями – деревьями, газонами, живой изгородью – на 38 улицах, в 15 парках и на площадях города.

Частным партнером за пятилетку будет высажено более 25 тыс. саженцев, из них за счет собственных средств 8 тыс. деревьев лиственных пород и 2 тыс. – плодовых. Обслуживание распространяется на весь период действия договора, плюс 2 года после последней посадки. Кроме того, за счет собственных средств частного партнера в Атырау намечено провести обследование всех зеленых насаждений с созданием электронной базы паспортов.

Это то, что касается областного центра. Помимо этого, местные власти решили привлечь к озеленению крупные нефтяные компании, работающие в регионе.

– Во исполнение поручения Главы государства по масштабному озеленению акиматом Атырауской области разработан десятилетний проект по высадке деревьев как в областном центре, так и в его окрестностях, – сообщил заместитель акима региона Ержан Абылханов.

Осуществление проекта потребует определенных инвестиций. Не секрет, что основными источниками выбросов в области являются нефтегазодобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. В связи с этим согласно принципу «загрязнитель платит» были определены основные компании, такие как ТОО «Тенгизшевройл», «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ), «North caspian operating company» (НКОК), АО «Эмбамунайгаз», за которыми закрепят участки под озеленение и первоначальный уход в течение 3–5 последующих лет.

Перечисленные выше компании подтвердили свое согласие участвовать в проекте. Соответствующие меморандумы будут подписаны в ближайшее время.

– Уверен, реализация масштабной инициативы улучшит экологическую ситуацию в регионе, появятся новые места для отдыха и прогулок горожан, и в скором времени мы сможем сказать об областном центре не просто «Атырау», а «Зеленый Атырау»! – отметил заместитель акима области.