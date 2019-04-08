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​По принципу «здесь и сейчас»

Чингиз Ташенов, Кокшетау

По поручению Елбасы «Nur Otan» реализует, в частности, проект «Халыққа көмек», направленный на решение актуальных проблем казахстанцев. В единое социальное окно, открывшееся на базе общественной приемной Акмолинского областного филиала партии, за месяц поступило 431 обращение от многодетных семей. Почти половина вопросов (43%) была решена сразу же.

Как показал анализ обращений, больше всего многодетные семьи волнуют жилищные вопросы. Есть необходимость в оказании материальной и оформлении адресной социальной помощи, поддержке при определении детей в дошкольные учреждения, решении проблем трудоустройства, а также связанных с невыплатой заработной платы недобросовестными работодателями.

Маулен Ашимбаев вместе с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым ознакомились с процессом приема обращений в общественной приемной. Оперативно был решен вопрос многодетной семьи – ей оказано содействие в оплате за обучение дочери-студентки.

– Суть проекта «Халыққа көмек» заключается в том, что на базе наших 234 общественных приемных по всей стране мы открываем единые социальные окна. Любой граж­данин, реально нуждающийся в поддержке, приходит сюда, и партийцы совместно с государственными органами, представителями бизнеса и заинтересованными НПО оказывают ему необходимую помощь. Работаем по принципу «здесь и сейчас», который обозначил Елбасы, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Еще один важный общена­циональный проект, инициированный Председателем партии, – «Бақытты отбасы». Он направлен исключительно на поддержку малообеспеченных и многодетных семей. В Кокшетау Маулен Ашимбаев посетил семью Какжановых, которые воспитывают четверых детей (двое из них с диагнозом ДЦП).

Ранее эта семья обращалась за поддержкой к партийцам с просьбой оказать содействие в выкупе двухкомнатной квартиры по остаточному принципу.

– Мы не привыкли обращаться за помощью. Я и мой супруг работаем, стараемся возникающие вопросы решать самостоятельно. Но купить собственное жилье не в силах. Я благодарна Елбасы и партии за поддержку населения. Благодаря проекту «Бақытты отбасы» и помощи неравнодушных партийцев мы смогли решить жилищную проблему, – рассказала многодетная мама.

В ходе поездки в Кокшетау первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» также встретился с жителями подтопленных домов микрорайона «Привокзальный». Глава региона Ермек Маржикпаев рассказал, что акимат планирует снести здесь дома, так как опасность подтопления во время сезонных паводков сохраняется из года в год. По его словам, местным жителям будут предложены два варианта – получение компенсации на основе решения независимой жилищной комиссии или получение квартиры из имеющегося жилищного фонда.

Маулен Ашимбаев поддержал планы акимата, а также поручил местному филиалу держать противопаводковую работу на контроле и следить за тем, чтобы все пострадавшие жители подтопленных домов получили помощь в рамках обязательств со стороны государства.

В Кокшетау Маулен Ашимбаев также встретился с партийным активом региона. Он акцентировал внимание нуротановцев на необходимости сохранения преемственности курса Первого Президента Казахстана, а также призвал активизировать работу по реализации новой программы партии «Общество благополучия: 10 целей десятилетия» и выполнению поручений Елбасы, озвученных на недавнем съезде.

– Возрастает роль партии «Nur Otan» в нашем обществе. Сегодня она является главным гарантом сохранения преемственности курса Елбасы и реализации задач, поставленных Первым Президентом Казахстана. В связи с этим очень важно и дальше реализовывать политику модернизации. На предстоящий период важнейшее значение для нас имеет выполнение поручений Елбасы и решений съезда нашей политической организации, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Также в ходе конференции первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» по согласованию с Елбасы представил активу кандидатуру акима региона Ермека Маржикпаева на должность председателя областного филиала. Предложение партийцы единогласно поддержали.

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