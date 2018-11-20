Свежий выпуск
​По проблемам толерантности
Роза Рахметуллаева

Делегация Казахстана во главе с заместителем председателя Сената Парламента Бектасом Бекназаровым приняла участие в работе Всемирного саммита толерантности, прошедшего в Дубае. В состав казахстанской делегации вошли сенатор Мурат Бактиярулы и вице-министр об­щественного развития Берик Арын.

Тема форума: «Процветание через плюрализм: поддержка многообра­зия через инновации и сотрудничест­во».

В ходе саммита многими спикерами отмечалась важность воспитания и привития ценностей терпимости молодежи как через качественные образовательные программы, так и в процессе семейного воспитания. Эксперты сошлись во мнении, что деятельность в данной сфере должна быть одной из приоритетных для правительств всех государств, носить программный и комплексный характер. Необходимо использование возможностей и потенциала как государственных и общественных структур, так и средств массовой информации.

Участниками было акцентировано внимание на том, что в различных странах, на разном уровне накоплен уникальный опыт, который следует объединять и сочетать. Неоднократно подчеркивалась необходимость практической ориентированнос­ти национальных и международных мер, направленных на продвижение толерантности, в том числе по профилактике межрелигиозных и межэтнических конфликтов, а также экстремизма и радикализма. Также речь шла о развитии межкультурных коммуникаций и международных связей между различными сообществами, недопущении дискриминации по религиозным, расовым, этничес­ким и иным признакам в рамках обеспечения прав человека.

Представители принимающей стороны подробно информировали международную общест­венность о созданных в ОАЭ институтах и механизмах поддержания и укрепления толерантности в различных сферах – трудовой, образовательной, религиозной, пенитенциарной и других. Они выразили готовность делиться своими достижениями и опытом в обеспечении терпимости и общест­венного согласия. Можно по праву отметить, что Эмираты, в которых проживают представители 200 этносов, смогли сформировать собственную модель толерантности, способствующую экономическому развитию страны и благополучию ее жителей.

Всемирный саммит толерант­ности прошел на высоком организационном и содержательном уровне. Многие участники, включая представителей Казахстана, выразили пожелание превратить форум в постоянную диалоговую площадку мирового уровня.

На полях саммита состоялась встреча заместителя Председателя Сената Парламента Бектаса Бекназарова со спикером Федерального Национального Медж­лиса ОАЭ доктором Амаль аль-Кубейси. Стороны подчерк­нули хорошее сос­тояние двусторонних отношений и выразили надежду на дальнейшее развитие межпарламентской дипломатии.

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