​По проблемам утилизации отходов

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Адия Кенжегулова

Парламентарии ознакомились с работой мусоросортировочного завода ТОО «KazRecycleService», на котором осуществляется сортировка отходов и переработка пластика и бумаги на оборудовании испанского, итальянского, австрийского и финского производства. Проект стоимостью 36 млн евро рассчитан на переработку 250 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год. Также депутаты побывали на предприятии «Астана Эко-Полигон НС». В настоящее время здесь завершены строительно-монтажные работы на второй очереди, рассчитанной на прием 2 млн тонн отходов в течение 5–7 лет.

В интервью республиканским СМИ сенаторы Муратбай Жолдасбаев и Бекмырза Еламанов подчеркнули, что депутаты Сената будут содействовать дальнейшему законодательному обеспечению вопросов внедрения принципов «зеленой» экономики в Казахстане, в том чис­ле в области утилизации твердых бытовых отходов.

Данный вопрос сенаторы подробно рассмотрят в ходе «круглого стола» «Проблемы и перспективы утилизации твердых бытовых отходов в РК на примере г. Астаны», который состоится в Сенате 31 мая.

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