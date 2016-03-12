​По программе модернизации

Еще 5 лет назад в селе Мырзатай Байзакского района было создано ТОО «Әулие-Ата Феникс». Основным направлением деятельности предприятия стало выращивание цыплят-бройлеров и производство мяса птицы. В конце прошлого года в рамках программы индустриально-инновационного развития началась реконструкция и модернизация птицефаб­рики. Общая сумма проекта – 1,5 млрд тенге, из них доля собственных средств составила 248 млн тенге. Кроме того, проект получил государственную поддержку по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» в размере 547 млн тенге на обеспечение водоснабжения, газификации и электроснабжения.

Планируется, что птицефабрика будет работать по голландской технологии напольного выращивания птицы. Птицеводы будут использовать новейшие технологии мировых производителей. На сегодня уже заключены договоры на поставку и установку оборудования по всем объектам птицефабрики.

Запуск производства запланирован к лету текущего года. Предприятие обеспечит куриным мясом весь регион. Новые вакантные места будут предоставлены жителям села Мырзатай.