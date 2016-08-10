По программе "Нұрлы жол" с начала года введено в строй 8,9 тыс. квадратных метров жилья

За 8 месяцев 2016 года по госпрограмме "Нұрлы жол" введено в эксплуатацию 8,9 тыс. квадратных метров жилья, или 148 квартир. Об этом на заседании Правительства сообщил первый вице-министр Национальной экономики РК Марат Кусаинов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт pm.kz
.
"Холдингом "Байтерек" из предусмотренных 174,2 миллиарда тенге перечислено операторам – АО "КИК", АО "Байтерек Девелопмент" и местным исполнительным органам 141,9 миллиарда тенге, в том числе выкуплены облигации акиматов на сумму 31,4 миллиарда тенге. Подписаны контракты с подрядчиками на 83,6 миллиарда тенге и уже освоено 22,6 миллиарда тенге. Введено в эксплуатацию 8,9 тысяч квадратных метров жилья, или 148 квартир", – сказал Кусаинов.
Кроме того, по информации вице-министра, фонд "Самрук-Казына" перечислил оператору программы фонду недвижимости 42,9 млрд тенге (из предусмотренных 77 млрд), которые уже полностью законтрактованы. В августе начнется освоение выделенных средств.
Как отметил вице-министр, в целом освоение средств Нацфонда, выделенных в рамках Госпрограммы, осуществляется по плану, но с некоторым отставанием.
"С целью выхода на стопроцентное освоение средств по целевым трансфертам за 8 месяцев текущего года прошу поручить администраторам бюджетных программ и акиматам регионов ускорить реализацию запланированных конкурсных процедур и обеспечить своевременное освоение выделенных средств", – обратился к Премьер-Министру Марат Кусаинов.
По данным Миннацэкономики, всего на строительство жилья по программе "Нұрлы жол" предусмотрено 251,2 млрд тенге, которые будут поэтапно освоены в течение двух лет.