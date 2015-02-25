Свежий выпуск По программе «Нұрлы жол» Марина МИХАЙЛОВА

Об этом на брифинге сообщил руководитель городского управления жилья Кайрат Нуркадилов. По его словам, в 2015 году в городе планируется реализовать 900 квартир коммунального жилья, по направлению «Молодая семья» – 480, по накоплениям в Жилстройсбербанке – 660. По предварительным арендным ставкам стоимость однокомнатной квартиры площадью 33–40 кв. м составит около 35 тыс. тенге в месяц с оплатой коммунальных услуг, двухкомнатной квартиры площадью 50–56 кв. м – 55 тыс. тенге, трехкомнатной 60–70 кв. м – 70 тыс. тенге.

«Заявки на жилье нужно подавать официально через веб-портал, мы их рассмотрим и весь список передадим в Казахстанскую ипотечную компанию», – отметил К. Нуркадилов.



