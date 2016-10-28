Очередной областной координационный совет одобрил ряд новых проектов. Более 300 млн тенге кредитных средств направлено на производство строительных материалов. Льготные кредиты получат предприниматели на развитие птицеводства. В рамках регионального финансирования субъектов МСБ будет реализован проект по переработке мяса в отдаленном Жангалинском районе.

Как сообщили в областном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в текущем году одоб­рено более 90 проектов на сумму 15 млрд тенге. Большие надежды связывают предприниматели с созданием в пригороде Уральска индустриальной зоны. Определено место ее расположения, разработано технико-экономическое обоснование. Проводится государственная экспертиза.­