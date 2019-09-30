​По простой схеме

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Чингиз Ташенов

31-летняя горожанка рассказала полицейским, что, увидев пост о помощи в спортивных ставках и выигрыше крупной суммы денег, отправила его автору 100 тыс. тенге. Как он обещал, выигрыш должен был поступить в течение нескольких дней. Прождав­ около 2 недель и не получив обещанные деньги, женщина обратилась к полицейским.

Несколько месяцев стражи порядка проводили оперативно-розыскные мероприятия, и в результате в рамках спецоперации «Контрафакт» был установлен подозреваемый – житель Алматы, создавший фейковый аккаунт.

Еще один факт мошенничества, совершенного с помощью рекламного сайта, полицейские раскрыли после заявления 23-летнего горожанина. По его словам, он откликнулся на размещенное на одном из рекламных сайтов объявление о долгосрочной сдаче квартиры. Созвонившись, парень договорился об аренде, но «хозяин» начал просить предоплату, мотивируя тем, что клиентов уже набралось немало. Молодой человек перевел ему 10 тыс. тенге, а понял, что его обманули, лишь когда получивший свое мошенник окончательно перестал брать трубку.

В конечном итоге с немалым трудом полицейские установили махинатора, вернее махинаторшу – 28-летнюю жительницу Темиртау, которая уже дала призна­тельные показания.

Сегодня по этим фактам проводятся досудебные расследования. 

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