В аудитории в этот день собрались ветераны и сочувствующие. Встреча началась с подведения итогов первого этапа предвыборной кампании в Мажилис Парламента. Избирателям говорили о том, сколько кандидатов выдвинуто от ОСДП, сколько всего партий будет участвовать в предвыборной гонке.

Руководитель Алматинского городского филиала ОСДП Тазабек Самбетбай рассказал собравшимся об основных пунктах предвыборной платформы партии, сколько кандидатов выдвинуто от ОСДП, а также сколько всего партий будет участвовать в предвыборной гонке.

Предвыборная программа, как было заявлено на встрече, затрагивает различные сферы жизнедеятельности, в том числе вопросы сельского хозяйства, профсоюзов, местного самоуправления, духовности и другие. Партийцы сообщили, что имеют широкие планы и готовы в период агитации разъяснять населению основные пункты своей предвыборной программы. К примеру, в социальной сфере поставлена задача добиться «как минимум двукратного увеличения прожиточного минимума». Также предлагается перейти к прогрессивной шкале подоходного налога, чтобы, как записано в партийном документе, «богатые, как в развитых странах, отдавали обществу до 50–60% своих доходов, полученных сверх определенной суммы».

– Сегодня мы презентовали предвыборную программу, которую будем доносить до избирателей, – сказал Тазабек Самбетбай. – В частности, во всех областных центрах, во всех городах и селах мы организовали штабы, в том числе и в Алматы. Будет организовано очень много широкомасштабных агитационных мероприятий. Мы планируем провести встречи с трудовыми коллективами, объяснять свою платформу.

Т. Самбетбай ознакомил с планами работы Алматинского филиала на электоральный период.

Затем выступили руководитель аппарата Алматинского филиала Общенациональной социал-демократической партии Куат Кунболатов, секретари молодежного крыла партии Ануар Шотбай и Мади Омаров. Они, в частности, говорили о необходимости проведения максимально широкой предвыборной агитации с использованием всех возможностей, предоставляемых законом о выборах.

Следуя традиции, в партийном офисе во время встречи с избирателями состоялся торжественный прием в партию.