По пути Абая

Школьники из Семея разработали интеллектуальную карту культурно-исторического наследия Абайского района области Абай. Свою работу ребята запатентовали.

Мирас Айтбек и Даниял Молдабаев учатся в 9-м классе Назарбаев Интеллектуальной школы Семея. Проехав по местам, где родился и вырос Абай, они решили разработать электронную карту, с помощью которой туристы могут получить информацию на трех языках об этих исторических местах.

– Наша карта пока в виде макета. Здесь имеется вся необходимая информация. В частности, указан маршрут по пути следования Семей – Карауыл – перевал Кушикбай-батыра, дом-музей Мухтара Ауэзова в Борили, Каска­булак, Ойкудук, пещера Енлик – Кебек, долина Ералы, зимовка Айгерим, историко-культурные достопримечательности Жидебая... Для путешественников мы приготовили не только текстовый материал, но и аудиозапись, – говорит Мирас Айтбек.

Когда пользователи нажимают на точки, обозначенные на карте, им открывается подробная информация о достопримечательностях. В будущем школьники планируют превратить макет карты в полноценный сайт и создать условия для его работы без Интернета.