Пакет реформ, предложенных Президентом на втором заседании Национального совета общественного доверия, станет мощным импульсом для продвижения Казахстана по пути демократизации.

В первую очередь нужно отметить, что все озвученные предложения, несомненно, будут способствовать совершенствованию казахстанского законодательства в соответствии с международными стандартами в области прав человека.

Говоря о политическом реформировании, хотел бы особо выделить одно словосочетание, которое можно назвать самым главным, сигнальным – это «оппозиционная партия». Пока мы, к сожалению, не привыкли к спокойному восприятию этих слов, поскольку в нашем общест­ве оппозиция воспринимает­ся как нечто деструктивное, протестное.

Но необходимо понимать, что на первом месте должен быть конструктивизм. То есть развитие оппозиционных партий должно заставлять гражданское общество, прежде всего думать о диалоге, о плюрализме мнений, о конструктивном взаи­модействии между обществом и властью.

При этом нельзя забывать, что диалог должен идти только в рамках правового поля. Нельзя допускать противоправных или неконституционных действий, заявлений. Да, люди могут иметь разные точки зрения, но они не должны призывать к свержению конституционного строя, не должны ущемлять права других людей или групп, унижать честь и достоинство. Выражать свое мнение необходимо цивилизованно, без проявлений радикализма.

Президент особо выделяет концепт «различные мнения – единая нация». Это, по сути, и есть принцип демократического, цивилизованного общества, в котором права человека стоят на первом месте.

Еще один важный момент, на который нужно обратить внимание, касается гуманизации законодательства. В частнос­ти, декриминализации статьи 130 Уголовного кодекса.

В передовых странах мира в спорах о клевете присутствуют только гражданско-правовые отношения, имущественные. Теперь и в Казахстане планируется перевод статьи, предус­матривающей наказание за клевету, из Уголовного кодекса в Административный.

Также хотел бы обратить внимание на гуманизацию статьи 174, в которой идет речь о разжигании различных видов розни. Говоря юридическим языком, до сих пор мы иногда не знали, как квалифицировать действия, подпадающие под эту статью. Особенно, когда речь идет о социальной розни, очень трудно отделить состав уголовного преступления. Теперь статья будет конкретизирована, по ряду пунктов смягчится наказание.

Считаю, что предлгаемые реформы имеют прогрессивный и даже прорывной характер. И наше общество готово к таким преобразованиям, к принятию ответственности, активному участию в развитии страны и вовлеченности в принятие важных государственных решений.