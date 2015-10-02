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По пути диалога и восстановления доверия
Сергей ДЬЯЧЕНКО, заместитель председателя Мажилиса Парламента РК, первый заместитель руководителя фракции партии "Нур Отан"

Во-первых, выступление Главы государства на площадке ООН четко отразило непростое состояние современного мира. В словах нашего Президента – глубокое понимание сложной международной среды и современного состояния уровня международных отношений. Это и неопределенность в глобальной экономической ситуации, осмысление многомерного кризиса и все новые измерения известных угроз международной безопаснос­ти – от ядерного оружия до терроризма.

Наш Лидер всегда смот­рит дальше – к чему это может привести и что сейчас нам делать, чтобы изменить ситуа­цию? Именно с этими категориями и связан его посыл: заглянуть за горизонт времени и увидеть мир, когда ООН исполнится 100 лет. Несомненно, как подчеркивает Нурсултан Абишевич, важно придать миру новый тренд развития на основе справедливых условий доступа всех наций к мировой инфраструктуре, ресурсам и рынкам, а также всеобщей ответственности за развитие человечества. Считаю, что данное предложение является своевременной, актуальной и политичес­ки выверенной идеей.

Во-вторых, казахстанский Лидер не только обозначил серьезные глобальные проблемы, но и сформулировал, что представляет­ся чрезвычайно важным, целый ряд предложений их возможного решения. В своей емкой по содержанию речи Глава Казахстана сумел дать четкие рецепты на сложные вопросы современности. Мировому сообществу еще предстоит осмыслить казахстанские предложения о создании наднациональной мировой валюты, единой мировой сети по борьбе с терроризмом, его заявления о санкциях и прерогативе СБ ООН, конференции ООН на высшем уровне по международному праву и др.

В-третьих, Нурсултан ­Назарбаев вновь призвал мировое сообщество к диалогу и восстановлению доверия в сотрудничестве – ключевых факторов, без которых ситуация в мире действительно выходит из-под конт­роля. При этом важно, что ­Нурсултан Абишевич отметил безальтернативность ООН в качестве универсальной организации.

Будучи автором ряда успешных инициатив международного межцивилизационного диалога, убеж­ден, именно наша страна имеет полное право поднимать вопросы общемирового сотрудничества. Казахстан поддерживает все меры, направленные на восстановление доверия в международных отношениях, укреп­ление мира и безопасности на основе международного права.

Кроме того, в выступлении нашего Президента проходит ясный месседж мировому сообществу – страна готова разделить ответственность за стабильность и безопасность планеты. Речь Главы Казахстана на недавней сессии Генассамблеи ООН содержала не только аргументированную уверенность в своих силах, но и четкое видение возможных решений.

И это более чем важно именно сейчас, когда в условиях комплексного международного кризиса у мира имеется огромный запрос на новый взгляд на проблемы и альтернативные идеи развития. Тем самым, пройдя большой путь председательства в целом ряде авторитетных региональных структур, за последнее десятилетие казахстанская дипломатия уверенно подготовилась для того, чтобы принимать участие в разрешении вопросов общемирового уровня.

Все это в конечном итоге отражает здоровые и обос­нованные амбиции Казахстана занять пост непостоянного члена Совета Безопас­ности ООН в 2017–2018 годах. Активная позиция Лидера страны, его идеи, которые уже конструктивно повлияли на международную безопасность, а также искренняя приверженность нашей страны делу мира будут способствовать приближению к этой ответственной миссии.

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