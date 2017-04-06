По пути диверсификации и модернизации

В ходе встречи Главе государства был представлен отчет по итогам деятельности АО «НАК «Казатомпром», а также информация о развитии атомной отрасли в целом.
Нурсултан Назарбаев уделил внимание вопросу использования атома в мирных целях и глобальным тенденциям работы атомных электростанций.
Также Аскар Жумагалиев доложил Президенту о достижении предприятием всех запланированных производственных и финансовых показателей по итогам прошлого года. Впервые чистая прибыль компании составила свыше 108 млрд тенге.
Кроме того, Глава государства был проинформирован о ходе реализации программы трансформации на предприятии, экономический эффект от которой составил более 16 млрд тенге.
Президент отметил необходимость продолжения деятельности по диверсификации и модернизации «Казатомпрома».
По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений, сообщила пресс-служба Президента.
