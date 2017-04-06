По пути диверсификации и модернизации

В ходе встречи Главе государства был представлен отчет по итогам деятельности АО «НАК «Казатомпром», а также информация о развитии атомной отрас­ли в целом.



Нурсултан Назарбаев уделил внимание вопросу использования атома в мирных целях и глобальным тенденциям работы атомных электростанций.



Также Аскар Жумагалиев доложил Президенту о достижении предприятием всех запланированных производственных и финансовых показателей по итогам прошлого года. Впервые чистая прибыль компании составила свыше 108 млрд тенге.



Кроме того, Глава государства был проинформирован о ходе реализации программы трансформации на предприятии, экономичес­кий эффект от которой составил более 16 млрд тенге.



Президент отметил необходимость продолжения дея­тельности по диверсификации и модернизации «Казатомпрома».



По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений, сооб­щила пресс-служба Президента.

