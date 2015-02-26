По пути общественного согласия

Свежий выпуск
804
Юлия МАГЕР
Презентация книг прошла в Нацио­нальной библиотеке РК с участием депутатов Мажилиса Парламента РК, экспертов­ и ученых АНК, представителей государственных учреждений, этнокультурных объединений, авторского коллектива, рецензентов.
– Одна из книг – это «Ассамблея народа Казахстана в истории страны», она посвящена созданию АНК и Конституции страны, роли Президента РК в формировании межэтнического и межконфессионального согласия в стране. Вторая – это «Ассамблея народа Казахстана: история двух десятилетий», она раскрывает исторические предпосылки и ценностные основы национального единства, толерантности казахского народа, и эта книга посвящена казахстанской модели меж­этнической толерантности и общественного согласия Нурсултана­ Назарбаева­, – рассказала о новых изданиях директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, заместитель председателя НЭС АНК Наталья Калашникова.
Непосредственно презентацию книг провели представители авторских коллективов Майнура Бурибаева («АНК в истории страны») и Нурбек Шаяхметов («АНК: история двух десятилетий»). Свое слово сказали также рецензенты – депутат Мажилиса Камал Бурханов и директор центра языка и терминологии Международной тюркской академии Адил Ахметов. Так, по мнению К. Бурханова, издания дают уникальную возможность сохранить в памяти поколений то, как начиналась, укреплялась, развивалась АНК; они вносят весомый вклад в общенациональное историческое сознание.
Книги были рекомендованы к изданию Научно-экспертным советом Ассамблеи народа Казахстана и ученым советом Академии государственного управления при Президенте РК при поддержке Министерства культуры и спорта РК. Адресованы они специалистам в области гуманитарных наук, ученым, экспертам, государственным служащим, иностранным бизнесменам, инвесторам, туристам и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами истории и этнополитики.
Каждая книга будет иметь тираж в 2 000 экземпляров, кроме того, планируется выложить их на портале АНК и G-Global.

Популярное

Все
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
Токаев поздравил нового президента МОК
Час земли: почти 50 объектов отключили подсветку в Астане
Нариман Курбанов победил на Кубке мира по спортивной гимнастике
ЧМ-2026 по футболу: Казахстан начинает отборочный цикл с поражения
Единый день пожарной безопасности прошел в детских садах страны
«Таза Қазақстан»: в Наурыз столичные спортсмены провели уборку
Интенсивный процесс снеготаяния начался в Восточном Казахстане
В Казахстане отмечают День национальной одежды
Новые виды производств появятся в Костанае
Точкой роста должен стать туризм
Актюбинская область готовится к «большой воде»
Шесть лет прогресса: опубликованы результаты социально-экономического развития Казахстана
Искусственный интеллект и сохранение казахской идентичности
Застрявшие на МКС астронавты смогут вернуться домой
О результатах отработки налогоплательщиков, применяющих схемы оптимизации, сообщил Минфин
Глава МЧС лично руководил тушением пожара в Алматинской области
ЧМ по боксу среди женщин: пятеро казахстанок поборются за «золото»
Колонну из тысячи машин провели полицейские через заснеженные трассы области Абай
Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи голов
В столице ликвидирован мошеннический call-центр, суливший крупные выигрыши
Автодорогу республиканского значения затопило в Костанайской области
Повысить туристический потенциал озера Алаколь поручил аким области Абай
День культуры и национальных традиций отмечают в Казахстане
Трамп начал военные действия против хуситов в Йемене
Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию и вылетел в ОАЭ
Уровень Мирового океана стремительно растет
Торнадо в США: погибли по меньшей мере 33 человека
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее

Читайте также

Разъяснены правовые нормы
Нашли применение отходам из пластика
Воде – дорогу!
Из болота тащили... верблюда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]