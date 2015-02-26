По пути общественного согласия Свежий выпуск 804 Юлия МАГЕР

Презентация книг прошла в Нацио­нальной библиотеке РК с участием депутатов Мажилиса Парламента РК, экспертов­ и ученых АНК, представителей государственных учреждений, этнокультурных объединений, авторского коллектива, рецензентов.

– Одна из книг – это «Ассамблея народа Казахстана в истории страны», она посвящена созданию АНК и Конституции страны, роли Президента РК в формировании межэтнического и межконфессионального согласия в стране. Вторая – это «Ассамблея народа Казахстана: история двух десятилетий», она раскрывает исторические предпосылки и ценностные основы национального единства, толерантности казахского народа, и эта книга посвящена казахстанской модели меж­этнической толерантности и общественного согласия Нурсултана­ Назарбаева­, – рассказала о новых изданиях директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, заместитель председателя НЭС АНК Наталья Калашникова.

Непосредственно презентацию книг провели представители авторских коллективов Майнура Бурибаева («АНК в истории страны») и Нурбек Шаяхметов («АНК: история двух десятилетий»). Свое слово сказали также рецензенты – депутат Мажилиса Камал Бурханов и директор центра языка и терминологии Международной тюркской академии Адил Ахметов. Так, по мнению К. Бурханова, издания дают уникальную возможность сохранить в памяти поколений то, как начиналась, укреплялась, развивалась АНК; они вносят весомый вклад в общенациональное историческое сознание.

Книги были рекомендованы к изданию Научно-экспертным советом Ассамблеи народа Казахстана и ученым советом Академии государственного управления при Президенте РК при поддержке Министерства культуры и спорта РК. Адресованы они специалистам в области гуманитарных наук, ученым, экспертам, государственным служащим, иностранным бизнесменам, инвесторам, туристам и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами истории и этнополитики.

Каждая книга будет иметь тираж в 2 000 экземпляров, кроме того, планируется выложить их на портале АНК и G-Global.

