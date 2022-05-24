По пути перемен

В настоящее время казахстанские парламентарии проводят большую работу по разъяснению предлагаемых поправок в Конституцию.

Депутат Мажилиса Парламента, руководитель ОО «Я – алматинец» Константин Авершин считает своим долгом доводить до людей необходимую информацию о референдуме и объясняет, почему гражданам страны важно 5 июня прийти на участки для голосования.

– Началась новая эпоха, – говорит Константин Авершин. – Да, сразу ничего не поменяется. И это все должны хорошо понимать. Тем не менее уже сегодня большинство граждан отмечают появление «свежего ветра», некоего «просвета» в стране, есть определенные шаги в сторону улучшения политической и социальной жизни.

– Часть казахстанцев сегодня все же продолжает скептически относиться к переменам, считая, что «свежий ветер» дует слабо, наблюдается пробуксовка реформ, инициированных Главой государства…

– Нужно начать с того, что мы – молодая страна и должны переболеть всеми «детскими болезнями», с которыми неизбежно сталкиваются в определенные периоды развития те или иные государства.

Если европейские страны шли к своим политическим системам, демократиям столетиями, то мы – всего 30 лет. И только сегодня созрели для нового шага. Да, в силу своей работы я сталкиваюсь с критикой. Некоторые люди утверждают, что «ничего не меняется», «министров не меняют, акимов «тасуют»... Но для того, чтобы работать акимом, министром, нужен определенный опыт. Надо понимать, что блогер, лидер общественного мнения, имея большое количество подписчиков, завтра не сможет работать в министерстве, не сможет в одночасье занять пост акима.

– А если его выберет общественность? Если она посчитает, что ему можно доверять?

– Считаю, что люди должны выбирать программу того или иного акима, в которой подробнейшим образом будет расписано развитие населенного пункта на 5–10 лет. И когда определенная прослойка людей, назовем ее советом старейшин, выберет эту программу, то она не должна меняться с началом работы нового акима.

В чем наша основная проблема? Вступает в должность один аким и организовывает свой план работы, исходя из личного видения развития города, приходит другой – начинает предпринимать диаметрально противоположные решения.

Если в тучные 2000-е у нас был полон Национальный фонд, шли нефтяные доллары, то сейчас наблюдается другая картина. Деньги надо экономить, и это нужно понимать. Соответственно, голосуя за определенную программу развития города на определенный период, мы не голосуем конкретно за человека, а делаем выбор в пользу конкретного стратегического плана.

– При этом очень важно, чтобы эта программа была доступна для народа страны…

– Безусловно, и в том числе она должна быть расписана пошагово. Голосовать люди должны за программу. Возвращаясь к референдуму, хочу отметить, что предлагаемые изменения составляют 30% Конституции. Считаю, что Касым-Жомарт Кемелевич предпринял очень важный шаг, отказавшись от суперпрезидентской власти. Если бы у него были какие-то другие устремления, он эту поправку точно бы не стал вносить.

Еще один немаловажный ­момент. При действующей мажоритарной избирательной системе кандидаты смогут выдвигаться от своих избирательных одномандатных округов, кроме партийных списков. Теперь 70% кандидатов в депутаты будут баллотироваться на пропорциональной основе, 30% – на мажоритарной.

Считаю, это исторически важный шаг к очень мощным преоб­разованиям. При этом каждый из нас должен отдавать себе отчет в том, что на следующий день пос­ле референдума резко ничего не изменится. Изменится только тогда, когда мы поменяем свой подход ко всему происходящему, когда будем брать ответственность за определенный круг вопросов, когда каждый из нас не будет равнодушен к тому, что происходит вокруг. Вот тогда нач­нутся изменения. А референдум сегодня – приглашение населения к тому, чтобы поучаствовать в этом процессе.

– Довелось услышать мнение профессора-юриста о том, что национальное законодательство каждый раз после определенных потрясений в стране меняться не должно. При этом он ссылается на пример США, где в Конституцию за более чем 200 лет были внесены лишь 27 поправок. Что Вы можете сказать на этот счет?

– Америка – страна бизнеса, капитала. Попробуйте у них так же, как у нас, прийти и попросить в мэрии деньги. Это исключено. У них другое общественное устройство, американцы к нему шли годами, веками. Им сложно воспринимать праздное шатание людей. Если они видят такого человека, то, скорее всего, примут его за безработного или бездомного. При этом у них, кстати, армия бездомных огромна.

У нас же есть все для того, чтобы сейчас активно стартовать к созданию положительных общест­венных перемен. Это исторический шаг для создания новой реальности, перехода на другой уровень качества жизни. Работать надо на своем месте, стремиться к тому, чтобы стать здоровой клеткой в организме под названием «социум». Тогда этот организм будет постепенно выздоравливать.

– На Ваш взгляд реформы, инициированные Главой государства, в текущий момент реализуются в той мере, в какой они были заявлены?

– Нам надо сломать прежнюю систему, причем сделать это так, чтобы «взрывной волной» не накрыло всех рядом стоящих. Сегодня наблюдаются случаи саботажа со стороны чиновников, которые просто не хотят, чтобы было по-другому. Мы видим такую картину: сидит какой-нибудь местный функционер и получает хорошие деньги за минимальные энергетические вложения. Хочет ли он, чтобы было по-другому? Конечно, нет, он просто не хочет трудиться. И таких много, к сожалению.

Они будут препятствовать и препятствуют уже. Более того, те деструктивные силы, которые были задействованы в январских событиях, тоже накопили свои ресурсы и не хотят отдавать власть. Если бы нашему Пре­зиденту не мешали как извне, так и изнутри, реформы продвигались бы в более быстром темпе.

Поймите, Казахстан – наш общий дом. Чтобы наша страна заявляла себя равным игроком во внешнем мире, нам необходимо выстраивать у себя сильную экономику, налаживать собственное производство, темпы развития которого в настоящее время очень низкие.

Кто делает реформы? Люди. К сожалению, личностей, готовых жертвовать своими ресурсами, временем во благо развития страны, очень мало. Воодушевленные люди, которые поначалу горят своими целями и идеями, вскоре сталкиваются со старой выстроенной системой. Принцип этой системы – дать завязнуть колесам, не дать двигаться вперед, измотать так, чтобы инициативные, в конце концов, просто сказали: «Сгорел сарай – гори и хата».

Нам же необходимо действовать по принципу «меньше слов – больше дела». И это касается казахстанцев, находящихся буквально на всех уровнях, начиная с самых простых слоев населения, заканчивая руководителями. Рецепт один – делать свое дело. И это показывают в том числе наши ребята из общественного объединения «Я – алматинец».

Я уверен, что нас таких много и с каждым годом становится больше. Мы готовы делиться опытом, распространять его в масштабах государства. Мы стартовали в Алматы. Наши ребята – волонтеры, которые трудятся на добровольных началах. Имея основные места работы, они находят время, чтобы заниматься конструктивной общественной деятельностью.

– Вы, являясь депутатом Мажилиса Пар­ламента, организуете общественные приемные, принимаете у себя граж­дан. С какими проблемными вопросами к Вам обращаются сегодня? Меняется ли повестка?

– Когда ко мне идут люди, они знают, что я не даю денег, не обе­щаю квартиры. Круг вопросов у них всегда разный. Пришла как-то женщина с ребенком, которому две недели от роду. Рассказала, что ей некуда идти, – выгнали из дома. Мы ее трудоустроили, не без помощи добрых людей приоб­рели оргтехнику, обучили работе SMM (маркетинг в социальных сетях. – Прим. авт.). Сейчас она достойно зарабатывает, изредка звонит с вопросом о том, как может нас всех отблагодарить. А нам нужно только одно: чтобы такой человек продолжал работать, наращивая уверенность в своих силах.

В Мажилисе в данный момент прорабатывается вопрос в отношении людей, которые недовольны судебными решениями. Люди жалуются на то, что отправляют запросы, а на них приходят грозные ответы: мол, решение суда уже принято. Так, подождите, что вчера говорил Президент? Новый Казахстан – справедливый Казахстан. Если по Вашей вине люди пострадали, имейте мужество все это признать и решить вопросы.

– Как в Новом Казахстане будут решаться проблемы людей с ограниченными возможностями? Смогут ли они чувствовать себя с новой государственной политикой полноправными гражданами общества?

– Депутатом Сената стала Ляззат Калтаева, председатель объединения юридических лиц «Ассоциация организаций инвалидов города Алматы». Я этого человека давно знаю. Мы провели несколько важных и системных мероприятий. Она отстаивает права лиц с инвалидностью.

Говоря о людях с особыми потреб­ностями, всем нам необходимо начинать с себя. Воспитывать в наших детях неравнодушие. Если человек пишет, что нужны пандусы, то нужно реагировать на его запрос как можно быстрее.

Действительно, инфраструктура многих городов республики не предназначена для комфортного передвижения такой группы лиц. И это только малая часть того, с чем приходится сталкиваться нашим соотечественникам с особыми потребностями. Настало время действовать.

А еще давайте будем прислушиваться друг к другу, помогать и воспитывать в себе чувство ответственности, сопричастности ко всему происходящему в нашем общем доме под названием Новый Казахстан!