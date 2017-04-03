​По пути прогресса

Прежде всего это ее последовательность. Буквально недавно в Плане нации Президент страны Нурсултан Назарбаев одним из главных направлений предстоящих реформ отметил дальнейшую демократизацию страны. Впоследствии по его инициативе Парламент вносит изменения в Конституцию, передавая часть полномочий Парламенту и Правительству, с сохранением президентской формы правления.

Второе – это неразрывная связь решения Парламента и подписанного Президентом страны Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» с мнением граждан страны. Как известно, после инициативы Главы государства о конституционной реформе в течение определенного времени каждому гражданину страны была предоставлена возможность внести предложения и замечания по сути и содержанию предстоящих реформ.

И третье – это очень редкий, беспрецедентный шаг в мировой политической истории, когда действующий Глава государства по своей инициативе передает часть своих полномочий Парламенту и Правительству. Изменения направлены на повышение роли Пар­ламента в жизни страны и ответственности Правительства за реализацию государственных программ.

Все эти факторы – наглядное свидетельство того, что наша республика целенаправленно идет по пути демократизации и прогресса, а это является надежной основой по вхождению страны в состав 30 высокоразвитых государств мира.