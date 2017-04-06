​По пути взаимодействия

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что Казахстан уделяет приоритетное значение развитию отношений с Объе­диненными Арабскими Эмиратами в качестве своего ключевого партнера на Ближнем Востоке. Госсекретарь отметила, что в октябре 2017 года исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. За этот период накоплен огромный опыт совместной работы, достигнуты успехи в самых разных областях.

В ходе встречи были обсуждены воп­росы расширения научно-образовательного сотрудничества РК и ОАЭ, в том числе путем проведения совместных мероприятий – конференций, тренингов, семинаров с Центром по делам женщин и технологий Арабского регио­на (CWTAR).

Казахстан полностью разделяет и поддерживает политику ОАЭ в области возобновляемых источников энергии. Опыт Эмиратов служит хорошим примером того, как продвижение «чистой» энергии работает на экономическое развитие. РК выступает активным сторонником внедрения «зеленой» экономики, которая является главной составляющей нашей индустриальной политики на ближайшее десятилетие.

Государственный секретарь проинформировала о проведении в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» Международного форума «Женщины за энергию будущего», который пройдет с 31 августа по 1 сентября. На форуме будут обсуждаться роль и вклад женщин в продвижение инновационных идей в сфере альтернативной энергетики и «зеленой» экономики.

Гульшара Абдыкаликова пригласила доктора Бехжат аль-Юсуф принять участие в форуме и выразила уверенность в том, что Масдарский институт как одно из высокотехнологичных образовательных учреждений внесет еще больший вклад в продвижение «зеленых» технологий.

– Мы ожидаем участия в церемонии открытия выставки наследного принца Абу Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, а на открытии национального павильона ОАЭ – вице-президента, премьер-министра ОАЭ, правителя эмирата Дубай шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума, – сказала Государственный секретарь.

Ректор Бехжат аль-Юсуф с радостью приняла приглашение, отметив, что к теме, выбранной для ЭКСПО-2017, сегодня приковано внимание всего мирового сообщества. Она подчеркнула особую роль женщин и молодежи в развитии этого направления в науке. Проекты, которые ОАЭ планируют представить на международной выставке в Астане, сейчас находятся на стадии разработки и испытаний.

Бехжат аль-Юсуф также высказала заинтересованность в сотрудничестве с казахстанскими вузами в области развития «зеленых» технологий. В программе ее визита в Казахстан и встречи с представителями государственных органов.

– Сегодня ОАЭ уделяют огромное внимание проектам устойчивого развития и декарбонизации экономики. И наша цель – найти пути взаимодействия в этой сфере, – отметила Бехжат аль-Юсуф.