Фото: Kazpravda.kz
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По разным ценам продавал авиатопливо аэропорт Нур-Султана

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев применял разные цены для реализации авиатоплива, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана.

Департамент АЗРК по городу Нур-Султану на основании обращения граждан проанализировал состояние конкуренции на рынке розничной реализации авиационного топлива за 2020-2021 годы.

По итогам анализа в действиях АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» ведомство усмотрело признаки нарушения законодательства Казахстана в области защиты конкуренции, в частности применение разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами рынка. Доминируя на рынке реализации авиатоплива, столичная воздушная гавань нарушала антимонопольное законодательство.

В ведомстве уточнили, что эти действия аэровокзала влияют и однозначно приводят к повышению цены для конечного потребителя, в том числе влияют на стоимость авиаперевозок.

«На основании выявленных признаков нарушения конкурентного законодательства антимонопольный департамент по городу Нур-Султану 16 июня 2022 года вынес уведомление в отношении АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» с требованием прекратить действия по применению разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами рынка при розничной реализации авиатоплива.

Аэропорт принял во внимание уведомление и исполнил законные требования департамента», – сообщили в АЗРК.

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