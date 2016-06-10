​По разработкам Кембриджа

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Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

В эти дни школьные учителя английского языка проходят курсы повышения квалификации, специально организованные для них на базе педагогических колледжей Усть-Каменогорска и Семея. Занятия с педагогами проводятся с участием носителя языка Джонатана Роллинса, специалиста Кембриджского университета, в стенах которого, кстати, разработаны учебники, адаптированные для нашей страны.

Методические пособия Cambridge University Press уже доставлены в регион и служат отличным подспорьем для восточноказахстанских учителей, преподающих английский язык в школах региона. Трехдневных курсов для знакомства с ними вполне достаточно, а дальше слушатели будут повышать свою квалификацию самостоятельно. С этой целью специалисты Кембриджского университета снабдили их календарными планами и силабусами.

– К сожалению, большинство казах­станских учителей до недавнего времени использовали в работе старые методики преподавания языка, – говорит молодой педагог из Глубоковского района Жадыра Сапарбаева. – Знакомство с новыми технологиями, безусловно, поднимет наш профессиональный уровень.

Восточный Казахстан не случайно выбран МОН РК в качестве пилотного региона по переходу на трехъ­язычное образование. В прошлом году здесь была разработана региональная Программа развития полиязычия на 2015–2018 годы, главная цель которой – устранение пробелов в преподавании языков.

– Программа предполагает поэтапный переход общеобразовательных школ области к единым учебникам и методическим пособиям по обучению казахскому, английскому и русскому языкам, – говорит аким области Даниал Ахметов.

На сегодня закуплены учебники анг­лийского языка, изданные в Cambridge University Press, на сумму 509,648 млн тенге. Что касается преподавания казахского и русского языков, за основу взяты авторские методики члена-коррес­пондента НАН РК Фаузии Оразбаевой и профессора Елизаветы Хамраевой из Московского государственного педагогического университета.

В июне 8 преподавателей русского языка, которым впоследствии предстоит стать тренерами, отправились в Москву. Вместе с профессором Е. Хамраевой они занимаются разработкой дидактических материалов и силабусов в помощь учителю русского языка, преподающему в школах с казахским языком обучения.

Начиная с нового учебного года на регулярной основе будет проводиться диагностика профессиональных компетенций педагогов и уровня владения языками учащихся школ ВКО. Кстати, результаты подобных тестирований будут определять размер денежного поощрения лучших учителей-языковедов.

– Все эти меры помогут казахстанским школьникам к 2020 году безболезненно перейти на трехъязычное обучение, – уверенно говорит руководитель областного управления образования Айжан Садыкова.

В текущем году слушателями языковых курсов станут также 190 восточноказахстанских учителей-предметников.

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