​По ряду вопросов

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В ходе встречи Глава государства выразил признательность Данило Тюрку за участие в заседании Астанинского клуба.

Со своей стороны Данило Тюрк побла­годарил Нурсултана Назарбаева за возможность вновь посетить нашу страну и отметил продуктивный характер взаи­модействия в ходе прошлых визитов в столицу Казахстана.

Экс-президент Республики Словении также подчеркнул важность проведения мирных переговоров по Сирии в рамках Астанинского процесса и обратил внимание на активное участие Казахстана в работе международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН, сооб­щила пресс-служба Главы государства.

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