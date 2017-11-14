​По ряду вопросов

В ходе встречи Глава государства выразил признательность Данило Тюрку за участие в заседании Астанинского клуба.

Со своей стороны Данило Тюрк побла­годарил Нурсултана Назарбаева за возможность вновь посетить нашу страну и отметил продуктивный характер взаи­модействия в ходе прошлых визитов в столицу Казахстана.

Экс-президент Республики Словении также подчеркнул важность проведения мирных переговоров по Сирии в рамках Астанинского процесса и обратил внимание на активное участие Казахстана в работе международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН, сооб­щила пресс-служба Главы государства.