По самым высоким стандартам

Начальные балансовые запасы нефти, газа и конденсата месторождения составляют 9 млрд. баррелей конденсата и 48 трлн. кубических футов газа при расчетных общих запасах более 2,4 млрд. баррелей конденсата и 16 трлн. кубических футов газа.

Первоначально его разработка началась в 70-х годах прошлого века. С приходом на месторождение консорциума компаний с мировым именем – британской «Би Джи Групп», итальянской «Эни», американской «Шеврон» и российской «ЛУКОЙЛ» – началось его масштабное освоение. Этапным событием стало подписание в ноябре 1997 года в Вашингтоне Основного соглашения о разделе продукции (ОСРП) – документа, регулирующего взаимоотношения консорциума «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО) с казахстанской стороной. В прошлом году в состав партнеров по консорциуму вошла национальная нефтегазовая компания – АО «НК «КазМунайГаз», в результате чего за Карачаганаком окончательно закрепился имидж локомотива экономики Западного Казахстана и лидера отечественной нефтегазовой отрасли.

Из года в год КПО наращивает производственные показатели, реализует программу национализации кадров и масштабные экологические проекты. На сегодня в разработку месторождения инвестировано уже около 17 млрд. долларов, при этом сумма прямых выплат в бюджет Республики Казахстан составила около 9,4 млрд. В дополнение к этому общая сумма заработной платы, выплаченной казахстанским сотрудникам КПО, составила порядка 810 млн. долларов.

Более 15 лет назад первоочередная задача КПО состояла в том, чтобы вывести производство на Карачаганаке на качественно новый уровень. В результате были модернизированы существующие мощности и введен в строй целый ряд новых объектов. Это установки комплексной переработки углеводородов, электростанция мощностью 160 мегаватт и газопровод Карачаганак – Уральск. Здесь впервые в нашей стране были пробурены сложнейшие скважины, включая самые глубокие – многоствольные. Именно здесь был осуществлен инновационный проект по закачке серосодержащего газа в пласт. Эта технология уже доказала свою эффективность. Благодаря ее применению повышается уровень добычи углеводородного сырья, что приносит Казахстану существенную прибыль. Кроме того, проложен трубопровод Карачаганак – Большой Чаган – Атырау протяженностью 635 км, соединивший месторождение с нефтетранспортной системой Каспийского трубопроводного консорциума. Таким образом, углеводородное сырье Карачаганака получило возможность выхода на мировые рынки. В 2003 году стар т экспорту нефти Карачаганака дал Президент Нурсултан Назарбаев.

По результатам независимых исследований, проведенных двумя авторитетными научными организациями – Оксфордским институтом экономики и Казахстанским институтом экономических стратегий, было установлено, что общий прямой и косвенный эффект деятельности КПО на казахстанскую экономику за время действия ОСРП с 1997 года составил в денежном выражении 4,2 млрд. долларов, или 4% валового внутреннего продукта, послужив созданию 137 тыс. рабочих мест. По оценкам международных экспертов, коллектив КПО за эти 15 лет добился максимально возможного успеха.

На днях КПО представила результаты производственной деятельности за I полугодие. За этот период компания добыла 66,934 млн. баррелей в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов, газа и топливного газа. При этом объем обратной закачки газа для поддержания пластового давления составил 3 948 млн. кубометров, что примерно соответствует 47% от общего добытого объема. Предметом гордости консорциума является то, что показатель утилизации газа на Карачаганаке по итогам I полугодия составил 99,86%. Это является достижением мирового уровня.

Программа развития отечественных поставщиков позволила задействовать в освоении Карачаганака более 3 тыс. казахстанских предприятий, которые в целом получили от КПО заказов на сумму, превышающую 4 млрд. долларов. КПО активно реализует целый ряд проектов в поддержку местного производства. Эти проекты нацелены на сотрудничество между иностранными и местными товаропроизводителями, обеспечивая возможность их взаимной интеграции и передачи передовых технологий в индустриальный сектор РК. По итогам I полугодия доля казахстанского содержания в контрактах КПО на поставку товаров, работ и услуг составила 49,9%, или 111,7 млн. долларов в денежном выражении.

При осуществлении своей производственной деятельности КПО опирается на принципы устойчивого развития. Компания всемерно поддерживает инициативы Правительства Республики Казахстан в вопросах перехода к «зеленой экономике». В течение прошедшего периода объем факельного сжигания газа составил 0,14% от общего объема добытого газа, или 0,82 тонн на 1 тыс. тонн добытого сырья. Это является показателем мирового класса, учитывая, что аналогичный среднемировой показатель превышает 15 тонн. Список природоохранных мероприятий компании весьма внушителен. КПО успешно прошла сертификацию систем управления охраной труда, производственной безопасности и охраной окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов OHSAS 18001 и ISO 14001. В целом сумма инвестиций КПО в природоохранную деятельность с 1998 года составила около 250 млн. долларов.

КПО реализует множество инициатив, направленных на повышение профессионального уровня местных сотрудников и развитие потенциала казахстанских подрядных организаций. Полным ходом идет выполнение плана национализации кадров, реализуются программы долгосрочного развития местного персонала. Являясь крупнейшим работодателем в регионе, КПО активно привлекает местные кадры, что не только повышает производственные возможности компании, но и способствует более широкому развитию экономического и интеллектуального потенциала Западно-Казахстанской области на долгосрочной основе.

Инвестиции «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» положительным образом сказываются на социальном переустройстве Западного Казахстана. КПО ежегодно выделяет 20 млн. долларов на реализацию социально-инфраструктурных проектов в Западно-Казахстанской области. Причем в строительстве задействованы только казахстанские подрядчики. На сегодня общий объем инвестиций КПО в социальную сферу превысил 565 млн. долларов, включая строительство газопровода Карачаганак – Уральск, который был введен в эксплуатацию в конце 2011 года. Жители Западно-Казахстанской области по праву гордятся такими объектами, как Казахский драматический театр, Ледовый дворец, Кардиологический центр. На средства КПО ежегодно строятся новые школы, детские сады, больницы и дома культуры, ремонтируются дороги и инженерные сети.

Вполне заслуженно на республиканском конкурсе по социальной ответственности бизнеса «Парыз» КПО получила золотую награду в категории «Лучший социальный проект». Выступая за устойчивое развитие, социально ответственное партнерство, повышение местного потенциала, компания продолжает стремиться к новым производственным достижениям на благо Республики Казахстан и партнеров по Карачаганакскому проекту.

Арман КУСАИНОВ, Западно-Казахстанская область