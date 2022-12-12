По «серым» схемам

Такую информацию озвучили в Генеральной прокуратуре на заседании коллегии по вопросам соблюдения законности в земельной сфере, а также при приобретении медицинских изделий. Нелицеприятные факты были выявлены по результатам проверки деятельности Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

Так, медицинским центром в Актюбинской области комплекс передвижной неотложной медицинской помощи (скорая помощь) приобретен по цене, в четыре (!) раза превышающей его таможенную стоимость. При рыночной цене в 16,6 млн тенге центру он обошелся в 72,9 млн тенге. Аналогичные схемы имели место в Алматы, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Павлодарской областях. По словам генерального прокурора Берика Асылова, по результатам проверок прокуратурой внесено 208 представлений об устранении нарушений законности, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности 405 лиц, начато 15 досудебных расследований.

Глава надзорного ведомства подчеркнул необходимость обеспечения прозрачности формирования цен на медизделия, исключения коррупционных факторов. Предложено автоматизировать процесс по приему заявок предпринимателей, пересмотреть механизм экспертизы медицинских изделий, внедрить систему отслеживания медоборудования.

Касательно земельного вопроса было отмечено, что в текущем году прокурорами государству возвращены неиспользуемые 1,5 млн га. Совместно с Минсельхозом сокращен дефицит общественных пастбищ с 29 до 8 млн га. В СКО, Акмолинской и Алматинской областях 11 тыс. пайщикам возвращено свыше 500 тыс. га земель.

Проверками выявлены находящиеся в распоряжении олигополий лучшие и плодородные сельхозземли, пастбища и коммерческие участки, из которых уже изъято в пользу государства 145 тыс. га. По итогам проверок возбуждено 56 уголовных дел в отношении должностных лиц управлений земельных отношений и сельского хозяйства акиматов Шымкента, Акмолинской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областей, а также отдельных землепользователей ВКО, ЗКО, СКО, Мангистауского и Кызылординского регионов.

На сегодняшний день осуждены девять виновных лиц. К примеру, в СКО к шести годам лишения свободы осужден руководитель предприятия за мошеннические действия с землями свыше 800 пайщиков.

Берик Асылов обратил внимание на важность работы уполномоченных органов по управлению пастбищами, недопущению концентрации крупных участков в одних руках и усилению контроля за паевыми землями, исключив любые «серые» схемы, в том числе посредством СПК. Перед Министерством сельского хозяйства поставлена задача по устранению нарушений законности с составлением конкретного плана действий.

По завершении коллегии генеральный прокурор поручил прокурорам областей добиться возмещения ущерба государству и обеспечить принцип неотвратимости уголовного наказания для лиц, совершивших хищения и злоупотребления, проинформировала пресс-служба ГП РК.