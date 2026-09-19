По схеме «оживления двойников»

Как сообщили в департаменте АФМ по Алматинской области, в ходе расследования установлено, что в состав преступной группы входили полицейские, работники специализированного автоЦОНа, а также частные нотариусы, вносившие недостоверные сведения в информационные системы и оформлявшие доверенности на подставных лиц.

На первом этапе по так называемой схеме «оживления двойников» было незаконно зарегистрировано 642 грузовых автомобиля. Принцип данной схемы довольно прост: нелегально ввезенным в страну машинам присваивались VIN-коды других транспорт­ных средств, ранее зарегистрированных, но уже снятых с учета в Казахстане. Таким же способом члены ОПГ поставили на учет еще 209 легковушек.

В ходе расследования часть автовладельцев добровольно оплатила первичные регистрационные сборы, в результате чего государству возмещен ущерб на сумму более 1 млрд тенге.

Суд назначил фигурантам уголовного дела наказание от 2 до 11 лет лишения свободы – в зависимости от роли и степени участия каждого из них в преступлении. Кроме того, в доход государства конфискованы пять автомобилей, приобретенных осужденными на преступные доходы. Четверых бывших сотрудников полиции лишили специальных званий, а причастным к делу нотариусам запретили заниматься нотариальной деятельностью.

Приговор суда не вступил в законную силу.