На заседании областного экс­пертного совета по реализации программы модернизации общественного сознания с участием акимов районов, представителей научно-педагогической, творчес­кой интеллигенции, общественных советов, НПО, политических партий и бизнеса были обсуждены основные аспекты деятельности в рамках масштабного документа, инициированного Главой государства.

Как было отмечено, сформированы и утверждены рабочие группы по шести направлениям, которые уже провели 3 335 меро­п­риятий с охватом почти 120 тыс. жителей области. Разъяснительная работа во всех районах будет завершена в ноябре. Особое внимание уделено культуре, образованию и науке. Ведется работа по изучению сакральных мест, прив­лечению туристов. Все проекты так или иначе связаны с историей и культурой, привлечением меценатов. По направлению «Воспитание и образование» на 2017–2022 годы запланировано 27 мероприятий. В частности, только в нынешнем году 208 школьников посетят Иргизско-Тургайский государственный природный заповедник.

Проводятся мероприятия и по направлению «Духовные сокровища», которое предусматривает развитие национальных традиций и ценностей, внутреннего туризма. Сотрудниками областной государственной инспекции по охране историко-культурного наследия и Института археологии им. A. Маргулана ведутся раскопки на окраине города Актобе, в Шалкарском, Байганинском районах по исследованию и отк­рытию памятников средневековья и раннего железного века. В сентябре в Уилском районе будут организованы мероприятия в рамках 150-летия Кокжарской ярмарки, а также 350-летия Есет-батыра Көкіұлы.

Состоялся обмен мнениями, были выработаны рекомендации по дальнейшему продвижению программы «Рухани жаңғыру». Акцентировали внимание на прив­лечении к разъяснительной работе писателей и поэтов, а также увеличении количества выпус­каемых книг местных авторов.