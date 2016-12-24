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​По шестнадцати маршрутам
Виталий АЛЕКСАНДРОВ

Они стали известны после того, как работу над определением маршрутов предстоящего факельного шествия завершили региональные штабы, занимающиеся этими вопросами во всех областях нашей страны. И тут же соответствующая новость от Дирекции по подготовке и проведению Универсиады-2017, опубликованная на официальном сайте Игр, замелькала на многих интернетовских страничках, в том числе и зарубежных, что свидетельствует о все возрастающем интересе прессы к предстоящему празднику студенческого спорта.

В чем суть очередной новости? Прежде всего в том, что теперь все 16 городов Казахстана, принимающие участие в Эстафете огня, определились, какие достопримечательности будут задействованы на каждом этапе.

25 января 2017 года в столице Казахстана будет зарожден огонь 28-й Всемирной зимней Универсиады. А затем в течение еще четырех дней в каждом областном центре и Алматы будут проведены собственные церемонии зарождения огня и организованы свои этапы республиканской эстафеты.

Их график таков. 25 января церемония состоится в Астане. 26 января огонь будет зажжен в Усть-Каменогорске, Павлодаре, Кокшетау, Петропавловске, Костанае и Караганде; 27 января – в Актобе, Уральске, Атырау и Актау; 28 января – в Кызылорде, Шымкенте, Таразе и Талдыкоргане. 29 января зарождение огня пройдет в КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы.

– Концепция Эстафеты огня Универсиады-2017 уникальна, – отметил руководитель Дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 Наиль Нуров. – Организаторы разделили проект на 16 самостоятельных частей и дали возможность каждой области адаптировать ее под себя. Теперь у нас сформированы 16 маршрутов, которые отличаются друг от друга, но являются частью одного целого. Таким образом, Эстафета огня расширит географию универсиады с одного города до масштабов всей страны.

Подсчитано, что в целом огонь универсиады преодолеет дистанцию длиною более 22 500 км. Из них 22 300 километров капсулы с лучинами проведут в воздухе по пути до Алматы, где 29 января состоится официальное открытие Универсиады-2017. Но, конечно, наиболее интересен двухсоткилометровый сухопутный маршрут.

Они, эти двести километров, будут пройдены факелоносцами как раз в областных центрах, городах Астане и Алматы. Длина маршрута варьируется от 10 до 12 километров из расчета, что каждый факелоносец (а их в регионах тщательно отбирают из числа наиболее достойных жителей) пробежит около 200 метров. Дольше всего Эстафета огня будет длиться в Алматы: здесь факел понесут 100 человек по маршруту протяженностью 20 км.

Огонь универсиады зародится на территории КазНУ им. Аль-Фараби, посетит крупные спортивные объекты: горнолыжный курорт «Шымбулак», высокогорный каток «Медеу», Дворец спорта им. Балуана Шолака, образовательные центры, достопримечательности южного мегаполиса и финиширует в Ледовом дворце «Алматы Арена» в самый кульминационный момент церемонии открытия соревнований.

Не менее интересными и зрелищными, считают организаторы, будут торжественные мероприятия в регионах. Например, в Карагандинской области Эстафету огня разделят на два этапа: первый пройдет в Темиртау, второй – в Караганде. Во время церемонии зарождения огня в Темиртау в городской чаше соединят огонь из домны Металлургического комбината и горящего угля из местных шахт, где работает огромное количество молодых специалистов.

Таким образом, Эстафета огня расскажет о самом лучшем, что есть в областях Казахстана. В первую очередь – о людях: студентах, спортсменах, молодых ученых, которые понесут Факел универсиады. В то же время без рекламы не останутся и сами Студенческие игры, ведь одна из задач проекта – убедить как можно больше казахстанцев приехать в Алматы в качестве спортивных болельщиков.

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