По широкому кругу вопросов

В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов двусторонних и многосторонних отношений по дальнейшему углублению и расширению торгово-экономического, инвестиционного, интеграционного взаимодействия. Рассмотрены текущие и перспективные проекты в области топливно-энергетическо­го, транспортно-транзитного комплексов, сотрудничества в сфере высоких технологий, а также воп­росы космодрома Байконур.

Как отметил Бакытжан Сагинтаев, Казахстан и Россия всегда поддерживают высокий уровень взаимодействия. В этом отношении показателен пример Глав двух государств, которые находятся в тес­ном контакте и ведут постоянный диалог по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

– Формат официального визита дает нам возможность обстоятельно обсудить широкий комплекс двустороннего сотрудничества. Уверен, что итоги нашей встречи придадут дополнительную динамику казахстанско-российскому взаимодействию, помогут решить те вопросы, которые требуют нашего продвижения, и определить перспективные планы на средне­срочный период, – сказал Бакытжан Сагинтаев.

В свою очередь Дмитрий Медведев поблагодарил за приглашение и высоко оценил двусторонние отношения Казахстана и России.

– Только что, разговаривая с Президентом страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, мы говорили, что о наших отношениях можно говорить долго, а можно сказать совсем коротко: они находятся на очень высоком уровне, мы – стратегические партнеры. В то же время перед нашими странами стоят огромные масштабные задачи… Очень важно, что мы находимся в постоянном контакте, – сказал Дмитрий Медведев.

В ходе беседы стороны отметили рост товарооборота между Казахстаном и Россией, а также рассмотрели перспективы дальнейшего увеличения его объема. В данном направлении обозначена активная работа в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Одним из направлений двустороннего взаимодействия является транспортно-транзитная сфера, которая может стать одним из мощнейших драйверов экономик двух стран. Здесь, по мнению участников встречи, необходимо создать для внешних партнеров современный, надежный, стабильный, экономически оправданный транспортный коридор. Актуальным вопросом на сегодняшний день является создание скоростного грузопассажирского транзитного коридора «Евразия» в направлении Китай – Казахстан – Европа. Строи­тельство новых транспортных коридоров создаст условия для роста экономики, позволит открыть дополнительные возможности для регионов, повысит их инвестиционную привлекательность, будет способствовать активизации сотрудничества двух стран.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам сотрудничества в рамках Международного финансового центра «Астана», где обеспечены беспрецедент­ные условия для инвесторов, не имеющие аналогов на территории постсоветского пространства. Также Бакытжан Сагинтаев обратил внимание на программу приватизации, проводимую в Казахстане, и призвал российских инвесторов к активному участию в ней.

В числе приоритетных направлений стратегического партнерства двух стран – взаимодействие в области космической деятельности. Были затронуты вопросы реализации концепции дальнейшего сотрудничества и долгосрочной программы развития Байконыра. Как отмечалось, на основе двусторонних договоренностей стороны приступили к модернизации инфраструктуры города.

Большое внимание главы правительств уделили вопросам проведения XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске.