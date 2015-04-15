По широкому кругу вопросов Свежий выпуск 657 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба ГП РК, участники встречи обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в области борьбы с организованной транснациональной преступностью и расширения договорно-правовой базы.

А. Даулбаев проинформировал посла Саудовской Аравии об основных направлениях деятельности Генеральной прокуратуры РК и отметил, что расширение международно-правового сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате – одна из главных составляющих деятельности надзорных органов Казахстана. Он также рассказал о шагах, предпринимаемых по обеспечению законности и правопорядка. При этом было подчеркнуто: защита прав человека при уголовном преследовании – предмет особого внимания прокуроров.

Состоявшаяся встреча, как отметили стороны, станет еще одним важным шагом на пути достижения более высокого уровня сотрудничества между правовыми системами двух стран.



