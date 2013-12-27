По широкому кругу вопросов

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов казахстанско-белорусского сотрудничества, отметив, что Казахстан и Беларусь – надежные политические и экономические партнеры, тесно взаимодействую­щие прежде всего в рамках Таможенного союза.

Собеседники были едины во мнении, что регулярные встречи президентов ­Нурсултана ­Назарбаева и Александра Лукашенко способствуют дальнейшему укреплению двусторонних связей.

Говоря о деятельности Мажилиса, Н. Нигматулин акцентировал внимание на работе по законодательному обеспечению реа­лизации Стратегии Президента «Казахстан-2050», а также интеграционных процессов и стратегических договоренностей лидеров двух государств.

А. Ничкасов отметил, что масштабная идея Президента Казахстана Нурсултана ­Назарбаева по созданию Евразийского экономического союза дает импульс развитию всех интеграционных процессов.

Посол Беларуси также подчерк­нул, что Казахстан динамично развивается во всех сферах, а площадка G-Global и другие проекты Президента Казахстана имеют высокий международный авторитет. Спикер Мажилиса поздравил А. Ничкасова с успешным председательством Беларуси в СНГ в 2013 году.

Отдельной темой разговора стали вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества Казахстана и Беларуси как в двустороннем формате, так и в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ.

Роза РАХМЕТУЛЛИНА