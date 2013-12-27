По широкому кругу вопросов

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов казахстанско-белорусского сотрудничества, отметив, что Казахстан и Беларусь – надежные политические и экономические партнеры, тесно взаимодействующие прежде всего в рамках Таможенного союза.
Собеседники были едины во мнении, что регулярные встречи президентов Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко способствуют дальнейшему укреплению двусторонних связей.
Говоря о деятельности Мажилиса, Н. Нигматулин акцентировал внимание на работе по законодательному обеспечению реализации Стратегии Президента «Казахстан-2050», а также интеграционных процессов и стратегических договоренностей лидеров двух государств.
А. Ничкасов отметил, что масштабная идея Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по созданию Евразийского экономического союза дает импульс развитию всех интеграционных процессов.
Посол Беларуси также подчеркнул, что Казахстан динамично развивается во всех сферах, а площадка G-Global и другие проекты Президента Казахстана имеют высокий международный авторитет. Спикер Мажилиса поздравил А. Ничкасова с успешным председательством Беларуси в СНГ в 2013 году.
Отдельной темой разговора стали вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества Казахстана и Беларуси как в двустороннем формате, так и в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ.
Роза РАХМЕТУЛЛИНА