​По широкому кругу вопросов

Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрамом Ниязходжаевым.
На встрече были обсуждены вопросы укрепления и развития казахстанско-узбекских отношений, расширения торгово-экономического, регионального и приграничного сотрудничества, реализации взаимовыгодных проектов в сфере транспорта, активизации взаимодействия в области науки, образования, культуры, искусства, туризма и спорта. Также рассмотрены различные аспекты организации и проведения мероприятий в рамках Года Узбекистана в Казахстане и I Форума межрегионального сотрудничества между нашими странами.
Бакытжан Сагинтаев поздравил Саидикрама Ниязходжаева с вступлением в должность посла в Казахстане и выразил уверенность в том, что его опыт, знания и профессионализм послужат дальнейшему укреплению отношений между нашими странами.
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В тот же день Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в режиме видеоконференцсвязи провел в Үкімет Үйі совещание по вопросам цифровизации социально-трудовой деятельности.
В ходе совещания были обсуждены вопросы реализации в стране в рамках программы «Цифровой Казахстан» трех масштабных проектов по внедрению электронной биржи труда, электронных трудовых договоров и Единой информационной системы социально-трудовой сферы.
На совещании выступили заместитель Премьер-министра Аскар Жумагалиев, министры: труда и социальной защиты населения – Мадина Абылкасымова, образования и науки – Ерлан Сагадиев, информации и коммуникаций – Даурен Абаев и другие.