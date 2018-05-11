​По широкому кругу вопросов

Вчера в Үкімет Үйі Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Респуб­лики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрамом Ниязходжаевым.

На встрече были обсуждены воп­росы укрепления и развития казахстанско-узбекских отношений, расширения торгово-экономического, регионального и приграничного сотрудничества, реализации взаи­мовыгодных проектов в сфере транспорта, активизации взаимодействия в области науки, образования, культуры, искусства, туризма и спорта. Также рассмотрены различные аспекты организации и проведения мероп­риятий в рамках Года Узбекистана в Казахстане и I Форума межрегио­нального сотрудничества между нашими странами.

Бакытжан Сагинтаев поздравил Саидикрама Ниязходжаева с вступлением в должность посла в Казахстане и выразил уверенность в том, что его опыт, знания и профессионализм послужат дальнейшему укреплению отношений между нашими странами.

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В тот же день Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев в режиме видеоконференцсвязи провел в Үкімет Үйі совещание по вопросам цифровизации социально-трудовой деятельности.

В ходе совещания были обсуждены вопросы реализации в стране в рамках программы «Цифровой Казахстан» трех масштабных проектов по внедрению электронной биржи труда, электронных трудовых договоров и Единой информационной системы социально-трудовой сферы.

На совещании выступили замес­титель Премьер-министра Аскар Жумагалиев, министры: труда и социальной защиты населения – Мадина Абылкасымова, образования и науки – Ерлан Сагадиев, информации и коммуникаций – Даурен Абаев и другие.