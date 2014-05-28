В ходе беседы сенатор И. Адырбеков отметил стратегический характер партнерских отношений между Астаной и Берлином и выразил надежду на активизацию взаимодействия между парламентариями двух стран в двустороннем и многостороннем формате. В частности, он обратил внимание собеседника на плодотворное сотрудничество между делегациями Казахстана и Германии в рамках парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ.

А. Фишер подчеркнул дальновидную политику Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и актуальность идей, изложенных в Стратегии «Казахстан-2050». В качестве руководителя делегации Германии в ПАСЕ он заявил о поддержке работы Казахстана по приоритетным направлениям деятельности ассамблеи. Кроме того, немецкий депутат подтвердил заинтересованность предприятий ФРГ в инвестициях в казахстанскую экономику в преддверии EXPO 2017.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международной и региональной политики. Во встрече приняли участие сенаторы Орынбай Рахманбердиев и Георгий Ким.